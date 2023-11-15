денотивір призначають тільки для місцевого застосування на шкірі. Перед нанесенням крему і після цього необхідно вимити руки, щоб запобігти передачі інфекції на інші ділянки шкіри.

Лікування герпесу слід починати якомога швидше після появи перших симптомів, таких як свербіж і печіння. Необхідно наносити невелику кількість крему (розмір маленької бусинки) 2-3 рази на добу на герпетичні виразки.

Лікування зазвичай триває 5 днів. У пацієнтів, уражених вірусом, можуть виникати рецидиви захворювання. В такому випадку необхідно негайно нанести крем, що містить денотивір, щоб запобігти утворенню везикул.