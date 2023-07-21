селективний антагоніст гонадотропін-рилізинг гормону, що конкурентно й оборотно зв’язується з рецепторами гіпофізарного гонадотропін-рилізинг гормону (ГнРГ), знижує вивільнення гонадотропінів, лютеїнізуючого гормону (ЛГ) та фолікулостимулювального гормону і, індукує секрецію тестостерону яєчками; карцинома простати є андрогенчутливою та відповідає на лікування, яке видаляє джерело андрогенів; на відміну від агоністів ГнРГ, блокатори гонадотропін-рилізинг гормону не індукують викид ЛГ з подальшим викидом тестостерону/стимуляцією росту пухлини, потенційним загостренням симптомів після початку терапії.