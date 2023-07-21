ДЕГАРЕЛІКС (DEGARELIX) Діюча речовина
селективний антагоніст гонадотропін-рилізинг гормону, що конкурентно й оборотно зв’язується з рецепторами гіпофізарного гонадотропін-рилізинг гормону (ГнРГ), знижує вивільнення гонадотропінів, лютеїнізуючого гормону (ЛГ) та фолікулостимулювального гормону і, індукує секрецію тестостерону яєчками; карцинома простати є андрогенчутливою та відповідає на лікування, яке видаляє джерело андрогенів; на відміну від агоністів ГнРГ, блокатори гонадотропін-рилізинг гормону не індукують викид ЛГ з подальшим викидом тестостерону/стимуляцією росту пухлини, потенційним загостренням симптомів після початку терапії.
лікування дорослих чоловіків із розповсюдженим гормонозалежним раком передміхурової залози.
лише для п/ш введення у ділянку живота; початкова доза - 240 мг у вигляді двох п/ш ін’єкцій по 120 мг кожна; підтримуюча доза - 1 р/міс. по 80 мг.
гіперчутливість до дегареліксу або до будь-якого іншого компонента препарату; не призначений для застосування жінкам та дітям.
припливи; збільшення маси тіла; транзиторний озноб, гарячка, грипоподібний стан; реакції в місці ін’єкції (біль, еритема набряки, індурація, утворення вузликів); анемія, нейтропенічна гарячка; гіперчутливість, анафілактичні реакції; гіперглікемія/ ЦД, підвищення рівня холестерину, зниження/збільшення маси тіла, зниження апетиту, зміна рівня кальцію в крові; запаморочення, головний біль, безсоння, гіпестезія, психічні порушення, депресія, зниження лібідо; зниження гостроти зору; серцеві аритмії (у т. ч. фібриляція передсердь), серцебиття, подовження інтервалу QT, ІМ, СН, АГ, вазовагальна реакція (включаючи гіпотензію); диспное; нудота, діарея, запор, блювання, дискомфорт у ділянці живота, абдомінальний біль, сухість у роті; підвищення рівня печінкових трансаміназ, білірубіну, лужної фосфатази; гіпергідроз (у т.ч. нічна пітливість), висипання, кропив’янка, свербіж, вузликове висипання, алопеція, еритема; кістково-м’язовий біль та дискомфорт, остеопороз/остеопенія, артралгія, м’язова слабкість, м’язові спазми, набряк/скутість суглобів; полакіурія, невідкладний позив до сечовипускання, дизурія, ніктурія, ниркова недостатність, нетримання сечі; еректильна дисфункція, атрофія яєчок, гінекомастія, тазовий біль, тестикулярний біль, біль у грудях, подразнення в ділянці статевих органів, порушення еякуляції; периферичний набряк, нездужання; фізіологічні наслідки пригнічення секреції тестостерону; відхилення від норми рівня калію, креатиніну, сечовини, збільшення АЛТ, АСТ і ГГТ, зменшення гематокриту і гемоглобіну.