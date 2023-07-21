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Активні речовини — “Д”ДЕГАРЕЛІКС (DEGARELIX)

ДЕГАРЕЛІКС (DEGARELIX) Діюча речовина

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Знайдено: 2 препарати
Фірмагон порошок для розчину для ін'єкцій, 80 мг, флакон, з розчинником (вода для ін'єкцій) у шприці 4,2 мл, з розч (вода д/ін) шпр 4,2 мл, № 1; Феррінг Інтернешнл Сентер
Фірмагон Порошок для розчину для ін'єкцій, 80 мг, флакон, з розчинником (вода для ін'єкцій) у шприці 4,2 мл, з розч (вода д/ін) шпр 4,2 мл, № 1 Феррінг Інтернешнл Сентер
В 45 аптеках
від 6658,55 грн
Ціни в аптеках
Фірмагон порошок для приготування ін'єкційного розчину, 120 мг, флакон, з розчинником (вода для інєкцій) у шприці 3 мл, з розч (вода д/ін) шпр 3 мл, № 2; Феррінг Інтернешнл Сентер
Фірмагон Порошок для приготування ін'єкційного розчину, 120 мг, флакон, з розчинником (вода для інєкцій) у шприці 3 мл, з розч (вода д/ін) шпр 3 мл, № 2 Феррінг Інтернешнл Сентер
В 27 аптеках
від 11113,50 грн
Ціни в аптеках

селективний антагоніст гонадотропін-рилізинг гормону, що конкурентно й оборотно зв’язується з рецепторами гіпофізарного гонадотропін-рилізинг гормону (ГнРГ), знижує вивільнення гонадотропінів, лютеїнізуючого гормону (ЛГ) та фолікулостимулювального гормону і, індукує секрецію тестостерону яєчками; карцинома простати є андрогенчутливою та відповідає на лікування, яке видаляє джерело андрогенів; на відміну від агоністів ГнРГ, блокатори гонадотропін-рилізинг гормону не індукують викид ЛГ з подальшим викидом тестостерону/стимуляцією росту пухлини, потенційним загостренням симптомів після початку терапії.

лікування дорослих чоловіків із розповсюдженим гормонозалежним раком передміхурової залози.

лише для п/ш введення у ділянку живота; початкова доза - 240 мг у вигляді двох п/ш ін’єкцій по 120 мг кожна; підтримуюча доза - 1 р/міс. по 80 мг.

гіперчутливість до дегареліксу або до будь-якого іншого компонента препарату; не призначений для застосування жінкам та дітям.

припливи; збільшення маси тіла; транзиторний озноб, гарячка, грипоподібний стан; реакції в місці ін’єкції (біль, еритема набряки, індурація, утворення вузликів); анемія, нейтропенічна гарячка; гіперчутливість, анафілактичні реакції; гіперглікемія/ ЦД, підвищення рівня холестерину, зниження/збільшення маси тіла, зниження апетиту, зміна рівня кальцію в крові; запаморочення, головний біль, безсоння, гіпестезія, психічні порушення, депресія, зниження лібідо; зниження гостроти зору; серцеві аритмії (у т. ч. фібриляція передсердь), серцебиття, подовження інтервалу QT, ІМ, СН, АГ, вазовагальна реакція (включаючи гіпотензію); диспное; нудота, діарея, запор, блювання, дискомфорт у ділянці живота, абдомінальний біль, сухість у роті; підвищення рівня печінкових трансаміназ, білірубіну, лужної фосфатази; гіпергідроз (у т.ч. нічна пітливість), висипання, кропив’янка, свербіж, вузликове висипання, алопеція, еритема; кістково-м’язовий біль та дискомфорт, остеопороз/остеопенія, артралгія, м’язова слабкість, м’язові спазми, набряк/скутість суглобів; полакіурія, невідкладний позив до сечовипускання, дизурія, ніктурія, ниркова недостатність, нетримання сечі; еректильна дисфункція, атрофія яєчок, гінекомастія, тазовий біль, тестикулярний біль, біль у грудях, подразнення в ділянці статевих органів, порушення еякуляції; периферичний набряк, нездужання; фізіологічні наслідки пригнічення секреції тестостерону; відхилення від норми рівня калію, креатиніну, сечовини, збільшення АЛТ, АСТ і ГГТ, зменшення гематокриту і гемоглобіну.