дапоксетин є потужним селективним інгібітором зворотного захоплення серотоніну (SSRI) з IC 50 1,12 нМ.

Дапоксетин впливає на рефлекс еякуляції, збільшуючи латентний період та зменшуючи тривалість рефлекторної імпульсації мотонейронів гангліїв промежини.

Дапоксетин швидко всмоктується з C max в плазмі крові протягом приблизно 1–2 год.

Абсолютна біодоступність становить 42%.

Більше 99% дапоксетин зв’язується з білками плазми крові.

Метаболіти дапоксетин виводяться в основному з сечею у вигляді кон’югатів. Кінцевий T ½ становить приблизно 19 год.