вводити шляхом в/в інфузії, необов’язково ч/з центральний венозний катетер; 3-денний режим дозування при лікуванні МДС: вводити 3 дні поспіль у фіксованій дозі 15 мг/м2 площі поверхні тіла тривалістю 3 год. або більше кожні 8 год. (всього 9 доз за цикл); цикл повторюється кожні 6 тижн. в залежності від клінічної відповіді пацієнта та токсичності, що спостерігається; загальна добова доза не повинна перевищувати 45 мг/м2, загальна доза за цикл не повинна перевищувати 135 мг/м2. 5-денний режим дозування при лікуванні МДС: вводити у дозі 20 мг/м2 поверхні тіла шляхом в/в інфузії тривалістю більше 1 год. протягом 5 послідовних днів (загалом 5 доз у циклі); загальна добова доза не має перевищувати 20 мг/м2, загальна доза за цикл не має перевищувати 100 мг/м2; цикл необхідно повторювати кожні 4 тижні, в залежності від клінічної відповіді пацієнта та токсичності, що спостерігається; у випадку пропускання чергової дози лікування має бути відновлено якомога швидше; даний режим дозування можна проводити в амбулаторних умовах. Гостра мієлоїдна лейкемія: вводити у дозі 20 мг/м2 поверхні тіла шляхом в/в інфузії тривалістю понад 1 год. впродовж 5 послідовних днів (5 доз у циклі); загальна добова доза не має перевищувати 20 мг/м2, загальна доза за цикл не має перевищувати 100 мг/м2; у випадку пропускання чергової дози лікування має бути відновлено якомога швидше; цикл необхідно повторювати кожні 4 тижні, залежно від клінічної відповіді пацієнта та токсичності, що спостерігається; рекомендується проведення щонайменше 4 циклів лікування, однак, досягнення повної або часткової ремісії може потребувати більше часу.