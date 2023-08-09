ДЕЦИТАБІН (DECITABINUM) Діюча речовина
аналог деоксинуклеозиду цитидину, у малих дозах селективно інгібує ДНК- метилтрансферази, в результаті чого відбувається гіпометилювання промоторної ділянки генів, що призводить до реактивації гена-супресора пухлин, індукції клітинної диференціації або старіння з подальшою запрограмованою загибеллю клітин; у високих концентраціях (>10-4 М) є цитотоксичним.
мієлодиспластичний синдром (МДС), включаючи лікований і нелікований, рецидивуючий та вторинний МДС усіх підтипів; вперше діагностована або вторинна г.мієлоїдна лейкемія у пацієнтів віком від 65 років, які згідно з класифікацією не підлягають стандартній хіміотерапії.
вводити шляхом в/в інфузії, необов’язково ч/з центральний венозний катетер; 3-денний режим дозування при лікуванні МДС: вводити 3 дні поспіль у фіксованій дозі 15 мг/м2 площі поверхні тіла тривалістю 3 год. або більше кожні 8 год. (всього 9 доз за цикл); цикл повторюється кожні 6 тижн. в залежності від клінічної відповіді пацієнта та токсичності, що спостерігається; загальна добова доза не повинна перевищувати 45 мг/м2, загальна доза за цикл не повинна перевищувати 135 мг/м2. 5-денний режим дозування при лікуванні МДС: вводити у дозі 20 мг/м2 поверхні тіла шляхом в/в інфузії тривалістю більше 1 год. протягом 5 послідовних днів (загалом 5 доз у циклі); загальна добова доза не має перевищувати 20 мг/м2, загальна доза за цикл не має перевищувати 100 мг/м2; цикл необхідно повторювати кожні 4 тижні, в залежності від клінічної відповіді пацієнта та токсичності, що спостерігається; у випадку пропускання чергової дози лікування має бути відновлено якомога швидше; даний режим дозування можна проводити в амбулаторних умовах. Гостра мієлоїдна лейкемія: вводити у дозі 20 мг/м2 поверхні тіла шляхом в/в інфузії тривалістю понад 1 год. впродовж 5 послідовних днів (5 доз у циклі); загальна добова доза не має перевищувати 20 мг/м2, загальна доза за цикл не має перевищувати 100 мг/м2; у випадку пропускання чергової дози лікування має бути відновлено якомога швидше; цикл необхідно повторювати кожні 4 тижні, залежно від клінічної відповіді пацієнта та токсичності, що спостерігається; рекомендується проведення щонайменше 4 циклів лікування, однак, досягнення повної або часткової ремісії може потребувати більше часу.
гіперчутливість до препарату; вагітність; період годування груддю.
пневмонія, інфекції сечовивідних шляхів, фебрильна нейтропенія, нейтропенія, тромбоцитопенія, анемія, лейкопенія, панцитопенія, гіперчутливість, включаючи анафілактичу реакцію, головний біль, носова кровотеча, діарея, блювання, нудота, стоматит, септичний шок, сепсис, синусит, г.фебрильний нейтрофільний дерматоз (с-ром Світа), пірексія.