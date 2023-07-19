ДОРИПЕНЕМ (DORIPENEMUM) Діюча речовина
синтетичний карбапенемовий а/б; чинить б/ц дію шляхом iнгiбування біосинтезу бактеріальної клітинної стінки; iнактивує багато важливих пенiцилiнзв’язуючих білків, що призводить до iнгiбування синтезу клітинної стінки і подальшої загибелі клітин; слабко пригнічує дію інших а/б, не пригнічується іншими а/б; чутливі Гр (+) аероби: Eпterococcиs faecalis, Staphylococcиs aureus (штами, чутливі до метицилiну), види роду Staphylococcus (штами, чутливі до метицилiну), Streptococcus pneumoniae, види роду Streptococcus; Гр (-) аероби: Citrobacter diversus, Citrobacter freundii, Enterobacter aerogenes, Enterobacter cloacae, Haemophilus influenzae, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Klebsiella oxytoca, Proteus mirabilis, Proteus vulgaris, Providencia rettgeri, Providencia stuartii, види роду Salmonella, Serratia marcescens, види роду Shigella; анаероби: Bacteroides fragilis, Bacteroides сассае, Bacteroides ovatus, Bacteroides uniformis, Bacteroides thetaiotaomicron, Bacteroides vulgatus, Bilophora wadsworthia, Peptostreptococcus magnus, Peptostreptococcus micros, види роду Porphyromonas, види роду Prevotella, Sutterella wadsworthenis; види, для яких набута резистентність може бути проблемною: Acinetobacter baumannii, види роду Acinetobacter, Burkholderia cepacii, Pseudomanas aeruginosa; м/о, резистентні від природи Гр (+) аероби: Enterococcus faecium; Гр (-) аероби Stenotrophomonas maltophila; види роду Legionella.
нозокомiальна пневмонія, включаючи пневмонію, пов’язану зі ШВЛ; ускладнені iнтраабдомiнальнi інфекції; ускладнені інфекції сечового тракту.
нозокомiальна інфекція, включаючи пневмонію, пов’язану з ШВЛ: 500 мг -1 г кожні 8 год., (тривалість інфузії - 1-4 год.), тривалість лікування 10-14 днів; ускладнена інтраабдомінальна інфекція та інфекція сечового тракту, включаючи пієлонефрит: 500 мг кожні 8 год (тривалість інфузії - 1 год.); тривалість лікування 5-14 днів та визначається тяжкістю, локалізацією інфекції та клінічною вiдповiддю пацієнта.
гіперчутливість до доріпенему чи карбопенемів; тяжка гiперчутливiсть (анафілактична реакція, тяжка шкірна реакція) до будь-яких β-лактамних а/б (пеніцилінів чи цефалоспоринів).
кандидоз ротової порожнини, грибкові інфекції вульви; тромбоцитопенія, нейтропенія; реакції гiперчутливостi; головний біль, судоми; флебіт; нудота, діарея; коліт, спричинений Clostridium difficile; підвищення рівня печінкових ферментів; свербіж, висипання; анафілактичні реакції, токсичний епідермальний некролiз, с-м Стiвенса-Джонсона.