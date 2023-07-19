синтетичний карбапенемовий а/б; чинить б/ц дію шляхом iнгiбування біосинтезу бактеріальної клітинної стінки; iнактивує багато важливих пенiцилiнзв’язуючих білків, що призводить до iнгiбування синтезу клітинної стінки і подальшої загибелі клітин; слабко пригнічує дію інших а/б, не пригнічується іншими а/б; чутливі Гр (+) аероби: Eпterococcиs faecalis, Staphylococcиs aureus (штами, чутливі до метицилiну), види роду Staphylococcus (штами, чутливі до метицилiну), Streptococcus pneumoniae, види роду Streptococcus; Гр (-) аероби: Citrobacter diversus, Citrobacter freundii, Enterobacter aerogenes, Enterobacter cloacae, Haemophilus influenzae, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Klebsiella oxytoca, Proteus mirabilis, Proteus vulgaris, Providencia rettgeri, Providencia stuartii, види роду Salmonella, Serratia marcescens, види роду Shigella; анаероби: Bacteroides fragilis, Bacteroides сассае, Bacteroides ovatus, Bacteroides uniformis, Bacteroides thetaiotaomicron, Bacteroides vulgatus, Bilophora wadsworthia, Peptostreptococcus magnus, Peptostreptococcus micros, види роду Porphyromonas, види роду Prevotella, Sutterella wadsworthenis; види, для яких набута резистентність може бути проблемною: Acinetobacter baumannii, види роду Acinetobacter, Burkholderia cepacii, Pseudomanas aeruginosa; м/о, резистентні від природи Гр (+) аероби: Enterococcus faecium; Гр (-) аероби Stenotrophomonas maltophila; види роду Legionella.