ДАЗАТИНІБ (DASATINIBUM) Діюча речовина
дазатиніб — протипухлинний лікарський засіб, інгібітор протеїнтирокінази: BCR-ABL, сімейство SRC (SRC, LCK, YES, FYN), c-KIT, EPHA2 і PDGFR бета. Зв’язується з більшістю форм ABL-кінази, активний в лейкозних клітинних лініях. Пригнічує ріст клітинних ліній хронічного мієлолейкозу і гострого лімфобластного лейкозу з гіперекспресією BCR-ABL.
Cmax — 0,5-6 ч, AUC і елімінація — 15-240 мг/сут. Обсяг розподілу — 2505 л. Дазатиніб зв’язується з білками плазми крові на 96%, його активний метаболіт на 93%. Метаболізується за участю ферментів 3А4 цитохрому Р450. AUC активного метаболіту — 5% від AUC дазатинібу. Дазатиніб виводиться головним чином кишечником — 85%, нирками — 4%.
дорослі пацієнти з:
- вперше діагностованим хронічним мієлобластним лейкозом (ХМЛ) з наявністю позитивної філадельфійської хромосоми (Ph +) в хронічній фазі;
- ХМЛ у хронічній фазі, фазі акселерації або бластній фазі при резистентності або непереносимості попереднього лікування, що включав іматинібу мезилат;
- гострим Ph-позитивних лімфобластний лейкоз (ГЛЛ) і лімфатичних бластним ХМЛ при резистентності або непереносимості попереднього лікування.
Лікування дітей з:
- вперше діагностованим Ph + ХМЛ у хронічній фазі (Ph + ХМЛ-ХФ) або Ph + ХМЛ-ХФ при резистентності або непереносимості попереднього лікування, що включав іматинібу мезилату;
- вперше діагностованим Ph + гострий лімфобластний лейкоз (ГЛЛ) у поєднанні з хіміотерапією.
дорослі.
Рекомендована початкова доза при ХМЛ у хронічній фазі — 100 мг дазатинібу 1 раз на добу.
Рекомендована початкова доза при ХМЛ або Ph-позитивному ОЛЛ в фазі акселерації, мієлоїдної або лімфатичної бластной фазі (прогресуючої фазі) становить 140 мг 1 раз на добу.
Діти (Ph + ХМЛ у хронічній фазі та Ph + ГЛЛ)
Дозування дазатиніб для дітей і підлітків здійснюється з урахуванням маси тіла. Дазатиніб застосовувати перорально 1 раз на добу. Дозу перераховувати кожні 3 місяці на підставі змін маси тіла. Застосування не рекомендується дітям з масою тіла менше 10 кг. Збільшення або зменшення дози рекомендується на основі індивідуальної реакції пацієнта і переносимості.
гіперчутливість, період вагітності та годування груддю.
діарея, нудота, блювання, запор, абдомінальний біль, мукозит/стоматит, гастрит, коліт, ентероколіт, алопеція, сухість шкіри, вугри, кропив’янка, дерматит, пневмонія, бронхіальна астма, набряк легенів, плевральний випіт, кашель, задишка, тромбоцитопенія, анемія, нейтропенія, тахікардія, стенокардія, кардіомегалія, інфаркт міокарда, слабкість, герпетична інфекція, сепсис.
уникати одночасного застосування з інгібіторами CYP3A4 (кетоконазол, ітраконазол, еритроміцин, кларитроміцин, атазанавір, індинавір, нефазодон, нелфінавір, ритонавір, саквінавір, телітроміцин).
При одночасному застосуванні з індукторами CYP3A4 (дексаметазон, фенітоїн, карбамазепін, рифампіцин, фенобарбітал) концентрація дазатинібу в плазмі крові знижується.
Препарати звіробою знижують концентрацію дазатинібу в плазмі крові, тому їх одночасне використання не рекомендується.
Фамотидин і омепразол зменшують концентрацію дазатинібу. Спільне застосування не рекомендується.
Алфентаніл, астемізол, терфенадин, цизаприд, циклоспорин, фентаніл, пімозид, хінідин, сиролімус, такролімус, ерготамін, дигідроерготамін слід з обережністю застосовувати одночасно з дазатиніб.
терапія — симптоматична.