дорослі.

Рекомендована початкова доза при ХМЛ у хронічній фазі — 100 мг дазатинібу 1 раз на добу.

Рекомендована початкова доза при ХМЛ або Ph-позитивному ОЛЛ в фазі акселерації, мієлоїдної або лімфатичної бластной фазі (прогресуючої фазі) становить 140 мг 1 раз на добу.

Діти (Ph + ХМЛ у хронічній фазі та Ph + ГЛЛ)

Дозування дазатиніб для дітей і підлітків здійснюється з урахуванням маси тіла. Дазатиніб застосовувати перорально 1 раз на добу. Дозу перераховувати кожні 3 місяці на підставі змін маси тіла. Застосування не рекомендується дітям з масою тіла менше 10 кг. Збільшення або зменшення дози рекомендується на основі індивідуальної реакції пацієнта і переносимості.