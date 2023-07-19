ДОКОЗАНОЛ* (DOCOSANOLUM*) Діюча речовина
фармакодинаміка. Механізм антивірусної активності докозанолу остаточно не вивчений. Дослідження in vitro показали, що докозанол впливає на злиття вірусу і клітинної оболонки, у такий спосіб пригнічуючи внутрішньоклітинне поглинання і реплікацію вірусу. В результаті досліджень in vitro встановлено, що клітини, які знаходяться під впливом докозанолу, чинять опір інфікування вірусами типу HSV-1 (вірус простого герпесу типу 1), які охоплюють ліпіди. Докозанол не чинить впливу на неохоплюючі віруси.
Фармакокінетика. За умови нормального клінічного застосування лікарського засобу, докозанол не може бути виміряний (межа кількісного визначення, LOQ=10 нг/мл) в плазмі крові пацієнтів. Докозанол метаболізується в докозанолову кислоту, свій головний метаболіт. Як докозанол, так і докозанолова кислота є ендогенними компонентами оболонок клітин людини, частково еритроцитів, головного мозку, мієлінових оболонок нервів, легень і нирок.
ранні стадії (продромальна або еритемна) рецидивуючої герпетичної інфекції губ у пацієнтів з нормальним імунітетом.
для зовнішнього застосування.
Дорослі та діти віком старше 12 років: обережно наносити тонким шаром на відкриту поверхню, уражену вірусом герпесу, 5 разів на добу (приблизно кожні 3 год під час неспання). Не слід починати лікування докозанолом на стадії вже розвиненого пухиря або виразки. Терапію слід розпочати якомога швидше після появи перших симптомів або ознак герпесу (біль, печіння, поколювання, свербіж або почервоніння). Лікування необхідно продовжувати до настання одужання, що зазвичай становить від 4 до 6 або максимум — 10 днів.
підвищена чутливість до докозанолу або до будь-якого іншого компонента препарату.
дуже часто — головний біль; часто — побічні реакції в місці нанесення, що включають сухість шкіри, висип і подразнення шкіри. Також зареєстрований набряк обличчя, але ця побічна реакція в місці нанесення є нормальною реакцією на обличчі, пов’язаною з герпесом.
У дослідженнях з безпеки застосування відсутні докази контактної сенсибілізації або фотоаллергії.
не слід застосовувати препарат одночасно з іншими місцевими лікарськими засобами на тій самій ділянці тіла.
побічні реакції, пов’язані з передозуванням при місцевому застосуванні лікарського засобу, малоймовірні внаслідок незначної абсорбції через шкіру. При випадковому проковтуванні докозанолу виникнення побічних реакцій малоймовірне через слабку пероральну абсорбцію.