фармакодинаміка. Механізм антивірусної активності докозанолу остаточно не вивчений. Дослідження in vitro показали, що докозанол впливає на злиття вірусу і клітинної оболонки, у такий спосіб пригнічуючи внутрішньоклітинне поглинання і реплікацію вірусу. В результаті досліджень in vitro встановлено, що клітини, які знаходяться під впливом докозанолу, чинять опір інфікування вірусами типу HSV-1 (вірус простого герпесу типу 1), які охоплюють ліпіди. Докозанол не чинить впливу на неохоплюючі віруси.

Фармакокінетика. За умови нормального клінічного застосування лікарського засобу, докозанол не може бути виміряний (межа кількісного визначення, LOQ=10 нг/мл) в плазмі крові пацієнтів. Докозанол метаболізується в докозанолову кислоту, свій головний метаболіт. Як докозанол, так і докозанолова кислота є ендогенними компонентами оболонок клітин людини, частково еритроцитів, головного мозку, мієлінових оболонок нервів, легень і нирок.