дорослі пацієнти, яким раніше вже застосовувалось антиретровірусне лікування: у комбінації зі 100 мг ритонавіру як засіб, що покращує його фармакокінетичні характеристики, а також у комбінації з іншими антиретровірусними ЛЗ; рекомендована доза по 600 мг 2 р/добу в комбінації зі 100 мг ритонавіру 2 р/добу; приймають під час їди; табл. 300 мг можна застосовувати для режиму дозування 600 мг 2 р/добу, при наявності труднощів при ковтанні табл. 300 мг можна застосовувати табл. 75 мг та 150 мг; для дорослих та дітей (віком від 12 до 17 р. та з масою тіла не менше 40 кг), у яких відсутні мутації ВІЛ-1, що спричиняють резистентність до дарунавіру (DRV-RAMs), при кількості РНК ВІЛ-1 у плазмі крові <100 000 копій/мл та з кількістю CD4+ ≥100 клітин х106/л, рекомендований режим дозування 800 мг 1 р/добу в комбінації зі 100 мг ритонавіру 1 р/добу під час вживання їжі; дорослі та діти (віком від 12 до 17 р. та з масою тіла не менше 40 кг), які раніше не застосовували антиретровірусну терапію: рекомендована доза 800 мг 1 р/день у комбінації зі 100 мг ритонавіру або 150 мг кобіцистату (табл.75, 150 мг); комбінацію приймають під час вживання їжі; діти віком від 3 до 17 р. та з масою тіла не менше 15 кг, яким раніше вже застосовували антиретровірусне лікування: 15 кг - 30 кг - 375 мг дарунавіру/50 мг ритонавіру, 30 кг - 40 кг - 450 мг дарунавіру/60 мг ритонавіру, ≥ 40 кг - 600 мг дарунавіру/100 мг ритонавіру 2 р/добу; рекомендована доза дарунавіру у комбінації з низькою дозою ритонавіру не повинна перевищувати рекомендовану дозу для дорослих пацієнтів (600/100 мг 2 р/добу).