Ризик розвитку психозів

У клінічній практиці синтетичного THC дронабінолу не було зареєстровано жодного випадку психозу. В експериментальних умовах явні психотичні симптоми з деперсоналізацією спостерігалися в окремих випадках у молодих людей з досвідом вживання канабісу, які застосовували 20 мг дронабінолу перорально. Наразі в дослідженнях канабісу вважається, що співвідношення THC і CBD позитивно корелює з ризиком розвитку психозу. Виходячи з наявних даних щодо ризиків звичного вживання канабісу, найімовірнішою рекомендацією на цей момент є обережність при призначенні препаратів канабісу (особливо з високим вмістом THC) пацієнтам із психозом, пацієнтам із підвищеним ризиком розвитку психозу (та/або позитивним сімейним анамнезом) і підліткам.

Серцево-судинні захворювання

Застосування канабісу пацієнтам із тяжкими серцево-судинними захворюваннями не рекомендується. Ризик смертності серед пацієнтів із серцевою аритмією, які вживають канабіс, значно підвищений.

Захворювання печінки та/або нирок

THC і CBD метаболізуються в печінці. Приблизно 1/ 3 вихідних речовин та їхніх метаболітів виводиться нирковим шляхом (решта — з калом). Деякі метаболіти THC можуть бути психоактивними. Спеціальних досліджень у пацієнтів зі значними печінковими або нирковими порушеннями не проводилося. У таких пацієнтів дія Cannabis sativa може бути надмірно посилена або пролонгована. Для цієї групи пацієнтів рекомендується регулярне клінічне обстеження у лікаря лікарні.

Травми

Існує ризик збільшення кількості випадків виникнення травм у пацієнтів, у яких знижена спастичність і м’язова сила недостатня для підтримання постави і ходи. Крім підвищеного ризику травм, побічні ефекти з боку ЦНС можуть вплинути на різні аспекти особистої безпеки, такі як приготування їжі та гарячих напоїв.

Період вагітності . Відомо, що THC долає плацентарний бар’єр і проникає в мозок плода, де канабіноїдні рецептори виявляються з 14-го тижня вагітності. Вживання канабісу в період вагітності призводить до зниження ваги новонароджених.

Період годування груддю . Канабіноїди потрапляють у грудне молоко і можуть бути виявлені в калі немовлят, які перебувають на грудному вигодовуванні. У зв’язку з можливими порушеннями розвитку у дітей, препарати Cannabis sativa протипоказані матерям-годувальницям.

Здатність керувати транспортними засобами та іншими механізмами. При вживанні Cannabis sativa погіршується здатність керувати транспортними засобами та працювати з іншими механізмами. Такі порушення слід очікувати, особливо на початку лікування, при кожній зміні дози, а також у поєднанні з алкоголем або транквілізаторами. Якщо Cannabis sativa використовується у незмінних дозах протягом тривалого періоду часу, дозвіл на керування транспортними засобами та роботу з небезпечними механізмами залишається на розсуд лікуючого лікаря. Під час прийому препарату пацієнти не повинні керувати транспортними засобами або працювати з іншими механізмами, якщо на це немає спеціального дозволу лікаря.