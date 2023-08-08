ХОРІОГОНАДОТРОПІН АЛЬФА (CHORIOGONADOTROPINUM ALFA) Діюча речовина
від 3087,50 грн
Овітрел Порошок для приготування ін'єкційного розчину, 6500 мо, флакон, з розчинником, з розч., № 1 Арес Трейдінг
Немає в наявності
Овітрел Порошок для приготування ін'єкційного розчину, 6500 мо, флакон, з розчинником, з розч., № 2 Арес Трейдінг
Немає в наявності
Овітрел Порошок для приготування ін'єкційного розчину, 6500 мо, флакон, з розчинником, з розч., № 10 Арес Трейдінг
Немає в наявності
Овітрел Розчин для ін'єкцій, 6500 мо, картридж, вміщений в ручку для введення, 0.5 мл, № 1 Арес Трейдінг
Немає в наявності