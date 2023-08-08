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Активні речовини — “Х”ХОРІОГОНАДОТРОПІН АЛЬФА (CHORIOGONADOTROPINUM ALFA)

ХОРІОГОНАДОТРОПІН АЛЬФА (CHORIOGONADOTROPINUM ALFA) Діюча речовина

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Знайдено: 5 препаратів
Овітрел розчин для ін'єкцій, 6500 мо, шприц, 0.5 мл, № 1; Арес Трейдінг
Овітрел Розчин для ін'єкцій, 6500 мо, шприц, 0.5 мл, № 1 Арес Трейдінг
В 48 аптеках
від 3087,50 грн
Ціни в аптеках
Овітрел порошок для приготування ін'єкційного розчину, 6500 мо, флакон, з розчинником, з розч., № 1; Арес Трейдінг
Овітрел Порошок для приготування ін'єкційного розчину, 6500 мо, флакон, з розчинником, з розч., № 1 Арес Трейдінг
Немає в наявності
Овітрел порошок для приготування ін'єкційного розчину, 6500 мо, флакон, з розчинником, з розч., № 2; Арес Трейдінг
Овітрел Порошок для приготування ін'єкційного розчину, 6500 мо, флакон, з розчинником, з розч., № 2 Арес Трейдінг
Немає в наявності
Овітрел порошок для приготування ін'єкційного розчину, 6500 мо, флакон, з розчинником, з розч., № 10; Арес Трейдінг
Овітрел Порошок для приготування ін'єкційного розчину, 6500 мо, флакон, з розчинником, з розч., № 10 Арес Трейдінг
Немає в наявності
Овітрел розчин для ін'єкцій, 6500 мо, картридж, вміщений в ручку для введення, 0.5 мл, № 1; Арес Трейдінг
Овітрел Розчин для ін'єкцій, 6500 мо, картридж, вміщений в ручку для введення, 0.5 мл, № 1 Арес Трейдінг
Немає в наявності