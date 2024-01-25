для в/м введення раз на добу.

Курс — 10 днів. За необхідності можливе повторення курсу через 3 міс – півроку.

Разова доза: дорослі і дити з масою тіла ≥20 кг — 10 мг; діти віком від народження з масою тіла <20 кг — 0,5 мг/кг маси тіла.

У дорослих у разі масивного інфаркту головного мозку (гострий і ранній відновний періоди) вводять по 10 мг двічі на добу (у першій половині дня) з повторенням курсу через 10 днів.

Розчиняти ізотонічним р-ном NaCl або aqua pro injectionibus.