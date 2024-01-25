КОРТЕКСИН* (CORTEXINUM*) Діюча речовина
фармакодинаміка. Кортексин — це суміш поліпептидних фракцій (молекулярна маса <10 000 Да), які здатні розчинятися у воді та проникають через ГЕБ. Кортексин є нейрометаболічним стимулятором, чинить протекторну дію щодо нервових клітин, захищає від негативного впливу окиснювального стресу та дефіциту кисню, має тканинноспецифічні властивості.
Покращує діяльність неокортекса, обмін речовин у нервових клітинах, процеси відновлення, підвищує стресостійкість.
Фармакокінетичні параметри. Не застосовно.
церебро-судинні розлади, астенія, ураження ЦНС травматичного, запального та незапального характеру, епілепсія, мнестичні і когнітивні розлади, послаблення здатності отримувати та обробляти інформацію, дитячий церебральний параліч, затримка формування психомоторних функцій та мовлення.
для в/м введення раз на добу.
Курс — 10 днів. За необхідності можливе повторення курсу через 3 міс – півроку.
Разова доза: дорослі і дити з масою тіла ≥20 кг — 10 мг; діти віком від народження з масою тіла <20 кг — 0,5 мг/кг маси тіла.
У дорослих у разі масивного інфаркту головного мозку (гострий і ранній відновний періоди) вводять по 10 мг двічі на добу (у першій половині дня) з повторенням курсу через 10 днів.
Розчиняти ізотонічним р-ном NaCl або aqua pro injectionibus.
відома гіперчутливість до компонентів препарату.
Вагітність і період годування грудьми.
у поодиноких епізодах повідомляли про реакції гіперчутливості, нудоту. Місцево можливе короткочасне винекнення почервоніння, набряк та свербіж, які самоліквідуються.
не можна застосовувати сумісно з іншими пептидними препаратами.
Не розводити 0,5% р-ном новокаіну. Не вводити у суміші з іншими р-нами.
дані відсутні.