Київ
Активні речовини на літеру “192”

CEFTIBUTENUM (ЦЕФТИБУТЕН)0

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Цедекс®
Цедекс®
Порошок для оральної суспензії 36 мг/мл флакон 30 мл з мірною ложкою і мірним стаканчиком №1
Шерінг-Плау Сентрал Іст
Немає в наявності
Цедекс®
Цедекс®
Капсули 400 мг пакетик №5
Шерінг-Плау Сентрал Іст
Немає в наявності
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