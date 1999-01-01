Київ
Активні речовини на літеру “192”
CEFTIBUTENUM (ЦЕФТИБУТЕН)
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Цедекс®
Порошок для оральної суспензії 36 мг/мл флакон 30 мл з мірною ложкою і мірним стаканчиком №1
Шерінг-Плау Сентрал Іст
Немає в наявності
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Цедекс®
Капсули 400 мг пакетик №5
Шерінг-Плау Сентрал Іст
Немає в наявності
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Форма випуску
капс.
пор. д/орал. сусп.
Дозування
36 мг/мл
400 мг
Пакування
пакетик
фл. 30 мл
Кількість штук в упаковці
1
5
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