внутрішньо незалежно від прийому їжі, але для запобігання побічних ефектів з боку травного тракту краще застосовувати під час їди; дорослі: звичайна доза становить від 500 мг до 1000 мг/добу за кілька прийомів: початкова доза для дорослих 250 мг 2р/добу з 12-годинним інтервалом протягом 2 тижнів, МДД 1 г; діти віком від 5 років: звичайна доза від 10 мг/кг маси тіла на добу, розподілена на 2 прийоми, після цього її корегують залежно від к-ції препарату в плазмі крові та терапевтичного ефекту; бажана пікова концентрація в плазмі - 15 - 40 мкг/мл; МДД 750 мг; пацієнти літнього віку: пацієнтам віком від 60 років, а також з масою тіла менше 50 кг рекомендована доза 250 мг циклосерину 2р/добу; тривалість лікування залежить від перебігу захворювання, лабораторних, радіологічних даних та переносимості.