ЦИКЛОСЕРИН (CYCLOSERINUM) Діюча речовина
має бактеріостатичну та бактерицидну дію залежно від к-ції препарату у місці запалення та чутливості м/о. Механізм дії полягає в інгібуванні синтезу клітинної стінки чутливих штамів Гр(+) і Гр(-) бактерій та Mycobacterium tuberculosis. Циклосерин слід використовувати у комбінації з іншими ПТП.
активна форма легеневого та позалегеневого туберкульозу у складі комбінованої терапії, за умови чутливості мікроорганізмів до циклосерину і після неефективного лікування ЛЗ 1-го ряду (застосовують тільки як препарат 2-го ряду,); г. інфекції сечовивідних шляхів, спричинені чутливими м/о: тільки тоді, коли звичайна терапія виявилася неефективною і коли була визначена чутливість м/о до цього препарату.
внутрішньо незалежно від прийому їжі, але для запобігання побічних ефектів з боку травного тракту краще застосовувати під час їди; дорослі: звичайна доза становить від 500 мг до 1000 мг/добу за кілька прийомів: початкова доза для дорослих 250 мг 2р/добу з 12-годинним інтервалом протягом 2 тижнів, МДД 1 г; діти віком від 5 років: звичайна доза від 10 мг/кг маси тіла на добу, розподілена на 2 прийоми, після цього її корегують залежно від к-ції препарату в плазмі крові та терапевтичного ефекту; бажана пікова концентрація в плазмі - 15 - 40 мкг/мл; МДД 750 мг; пацієнти літнього віку: пацієнтам віком від 60 років, а також з масою тіла менше 50 кг рекомендована доза 250 мг циклосерину 2р/добу; тривалість лікування залежить від перебігу захворювання, лабораторних, радіологічних даних та переносимості.
підвищена чутливість до циклосерину або до інших компонентів препарату; органічні захворювання ЦНС; депресія; порушення психіки; виражене збудження чи психоз; епілепсія; схильність до судомних нападів; психічні захворювання в анамнезі, тяжка ниркова недостатність, СН, алкоголізм.
головний біль, запаморочення, порушення сну (інколи, навпаки, сонливість), відчуття тривоги, підвищена дратівливість, погіршання пам’яті, парестезії, периферичні неврити, блювання, нудота, сухість у роті, втрата апетиту; відчуття страху, галюцинаторні феномени, епілептиформні напади, втрата свідомості, підвищення рівня трансаміназ крові, мегабластна анемія, АР.