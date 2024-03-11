Механізм дії . Кангрелор є прямим інгібітором рецептора P2Y12 тромбоцитів, який блокує АДФ-індуковану активацію та агрегацію тромбоцитів. Кангрелор селективно та оборотно зв’язується з рецептором P2Y12, запобігаючи подальшій активації тромбоцитів.

Фармакодинаміка. Кангрелор пригнічує активацію та агрегацію тромбоцитів. Після введення 30 мкг/кг в/в болюсно з подальшою в/в інфузією зі швидкістю 4 мкг/кг/хв пригнічення тромбоцитів відбувається протягом 2 хв.

Антитромбоцитарний ефект зберігається протягом усієї інфузії. Після припинення інфузії антитромбоцитарний ефект швидко знижується і функція тромбоцитів повертається до норми протягом 1 год.

Фармакокінетика. Кангрелор при в/в введенні має лінійну фармакокінетику як у здорових добровольців, так і у пацієнтів. Кангрелор швидко розподіляється і метаболізується, досягаючи C max протягом 2 хв після в/в болюсного введення з подальшою інфузією.

Розподіл . У дослідженні за участю здорових добровольців введення кангрелору в дозі 30 мкг/кг болюсно плюс 4 мкг/кг/хв показало об’єм розподілу 3,9 л. Зв’язування кангрелору з білками плазми крові становить близько 97–98%.

Метаболізм . Кангрелор швидко дезактивується в кровообігу шляхом дефосфорилювання до первинного метаболіту — нуклеозиду, який має незначну антитромбоцитарну активність. Метаболізм кангрелору не залежить від функції печінки і не вступає у взаємодію з іншими препаратами, що метаболізуються печінковими ферментами.

Виведення . Після в/в введення [3H] кангрелор 58% радіоактивності виводилося з сечею.

Решта 35% радіоактивності виводилося з калом, імовірно, внаслідок жовчовиділення. Середній Т ½ кангрелору становить близько 3–6 хв.

Популяції . На фармакокінетику кангрелору не впливають стать, вік, нирковий статус або функція печінки. Корекція дози з урахуванням цих факторів не потрібна.

Маса тіла. Хоча вага була значущою коваріативою для фармакокінетики з вищим кліренсом у важчих пацієнтів, вплив ваги на експозицію препарату враховується при застосуванні дозування з урахуванням маси тіла.

Взаємодія між лікарськими засобами. Сумісне застосування кангрелору з нефракціонованим гепарином, аспірином та нітрогліцерином було офіційно досліджено на здорових добровольцях, і не було виявлено жодних доказів впливу на фармакокінетику/фармакодинаміку кангрелору.

У клінічних дослідженнях кангрелор застосовували разом з бівалірудином, низькомолекулярним гепарином, клопідогрелем, прасугрелем і тикагрелором без клінічно виявлених взаємодій.

Очікуваний антитромбоцитарний ефект навантажувальної дози клопідогрелю 600 мг або навантажувальної дози прасугрелю 60 мг блокувався, коли клопідогрель або прасугрель вводили під час інфузії кангрелору.

На відміну від цього, антитромбоцитарни ефект навантажувальної дози 180 мг тикагрелору не зазнавав суттєвих змін при застосуванні тикагрелору під час інфузії кангрелору.

Застосування тикагрелору, оборотного інгібітора тромбоцитів P2Y12, під час інфузії кангрелору призводило до мінімального зниження інгібування тромбоцитів протягом приблизно 0,5 год після припинення інфузії кангрелору. Введення тикагрелору під час інфузії кангрелору не послаблює антитромбоцитарну дію тикагрелору.

Дослідження in vitro свідчать, що ні кангрелор, ні його основні метаболіти не пригнічують активність печінкових ізоферментів CYP у терапевтичних концентраціях. Тому не очікується, що застосування кангрелору впливатиме на печінковий метаболізм інших терапевтичних засобів, що застосовуються одночасно.