при захворюваннях органів дихання (трахеїти, бронхіти, бронхоектатична хвороба, пневмонія, абсцеси легенів, ателектаз, БА з підвищеною секрецією) застосовують в/м дорослим по 5-10 мг 1 р./добу 10-12 днів; у подальшому, через 7-10 днів, курс лікування можна повторити; при хр. тривалих процесах лікування можна повторити 3-4 рази; можна застосовувати при ексудативних плевритах, емпіємах - внутрішньоплеврально: у хірургічній практиці - з метою профілактики післяопераційних ускладнень (операція на легенях) в/м дорослим по 5-10 мг, починаючи за 5-10 днів перед операцією і продовжуючи протягом 3-4 дні після неї; у післяопераційному періоді (при ателектазі, який виник, або на початковій стадії пневмонії) - в/м дорослим по 5-10 мг одноразово, комбінувати введення в/м з вагосимпатичною блокадою на боці ураження за Вишневським і застосуванням у вигляді аерозольних інгаляцій у 5% водному р-ні в кількості 3-4 мл; при гемотораксах, емпіємах - щоденно внутрішньоплеврально по 20-30 мг (розводити у 5-10 мл р-ну натрію хлориду 0,9% або 0,25% новокаїну); у фтизіохірургії призначають з тією ж метою і в таких самих дозах на фоні специфічної антибактеріальної терапії; при хр. фіброзно-кавернозному туберкульозі легенів, ускладненому бронхітом, курс передопераційної підготовки триваліший (по 10-12 днів), іноді повторюється до максимальної санації бронхіального дерева; у загальній хірургії при лікуванні опіків і пролежнів після видалення некротичних тканин, які вільно видаляються, 20 мг розводять у 20 мл 0,25% р-ну новокаїну і тонкою голкою декількома уколами вводять під струп; при тромбофлебітах призначають в/м дорослим по 5-10 мг одноразово щоденно 7-10 днів, у випадку неефективності першого курсу лікування повторні курси недоцільні; для лікування гнійних ран в/м введення поєднують із місцевим лікуванням рани тампонами, змоченими у 5% р-ні (на 0,9% р-ні натрію хлориду); в офтальмології: при екстракції катаракти у розведенні 1:5000 вводиться у задню камеру ока з наступним промиванням передньої камери р-ном натрію хлориду 0,9% через 4 хв. після введення препарату; при лікуванні тромбозів центральної вени сітківки, г. непрохідності центральної артерії сітківки застосовують у вигляді 5% р-ну, приготовленого на 1% р-ні новокаїну, вводять підкон’юнктивально по 0,2 мл 1-2 р/тиждень; в оториноларингології: при синуситах вводять у гайморову порожнину 5-10 мг у 3-5 мл р-ну натрію хлориду 0,9% після її проколу і промивання; при отитах закапують у вухо по 0,5-1 мл 0,1% р-ну хімотрипсину (готується на 0,9% р-ні натрію хлориду); при мікроопераціях на вусі, метою яких є відновлення або поліпшення слуху (тимпанопластика, стапедектомія), для розм’якшення фіброзних утворень у середньому вусі під час операції вводять у порожнину 0,1% р-н хімотрипсину; одночасно з місцевим застосуванням вводити в/м дорослим по 5 мг 1-2 р/день, розводять в 1-2 мл 0,25-0,5% р-ну новокаїну або 0,9% р-ну натрію хлориду.