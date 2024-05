фармакодинаміка. Цефдиторен — антибіотик цефалоспоринового ряду III покоління.

Механізм дії цефдиторену полягає в інгібуванні синтезу бактеріальної стінки, завдяки його спорідненості з пеніцилінзв’язуючими білками.

Спектр антибактеріальної активності цефдиторену :

• аеробні грам (+) бактерії: стрептококи груп C та G, метицилінчутливі штами Staphylococcus aureus, Streptococcus agalactiae, Streptococcus pneumoniae, Streptococcus pyogenes;

• аеробні грам (–) бактерії: Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis;

• анаеробні бактерії: Clostridium perfringes, Peptostreptococcus spp.

Фармакокінетика.

Абсорбція. Абсолютна біодоступність цефдиторену після прийому per os — ≈15-20%.

При наявності їжі в ШКТ абсорбція цефдиторену збільшується, внаслідок чого C mах та AUC зростають відповідно на ≈50% та ≈70% щодо C mах та AUC у разі прийому цефдиторену натщесерце.

Через ≈2,5 год після прийому 200 мг або 400 мг цефдиторену під час прийому їжі середні значення C mах — 2,6 мкг/мл та 4,1 мкг/мл відповідно.

Розподіл. Зв’язування цефдиторену з білками плазми крові — 88%.

V d цефдиторену у рівноважному стані суттєво не відрізняється від V d , розрахованого після одноразового прийому. V d цефдиторену майже не залежить від дози та становить 40-65 л.

Після одноразового прийому дози 400 мг концентрація цефдиторену у слизовій оболонці бронхів та бронхіальному секреті становила відповідно 60% та 20% щодо його концентрації у плазмі крові. Після прийому такої ж дози концентрація цефдиторену в рідині шкірних пухирів через 8 та 12 год становила відповідно 40% та 56% щодо його концентрації у плазмі крові.

Метаболізм та виведення. Фармакокінетичні показники після одноразового та багаторазового прийому цефдиторену є порівнянними, що свідчить про відсутність кумуляції лікарського засобу.

Неабсорбований у ШКТ залишок цефдиторену виводиться з калом, а більша частина цефдиторену трансформується у фармакологічно неактивні метаболіти.

До 18% прийнятої дози цефдиторену виводиться у незміненому вигляді із сечею.

T ½ цефдиторену із плазми крові — ≈1,0-1,5 год.

Загальний кліренс цефдиторену з поправкою на біодоступність — ≈25-30 л/год; нирковий кліренс — ≈80-90 мл/хв.

Особливі категорії пацієнтів

Стать. Фармакокінетика цефдиторену не має клінічно значущої різниці в осіб чоловічої та жіночої статі.

Особи літнього віку. C max та AUC цефдиторену в плазмі крові в осіб літнього віку (≥65 років) є вищими, ніж в осіб середнього віку на ≈26% та ≈33% відповідно. Корекції дози цефдиторену у осіб літнього віку не потрібно, за винятком пацієнтів із вираженими порушеннями функції нирок та/або печінки.

Порушення функції нирок. Після багаторазового прийому в дозі 400 мг C max цефдиторену у пацієнтів із середньотяжким та тяжким порушенням функції нирок була в ≈2 вищою за відповідний показник у пацієнтів із нормальною функцією нирок, а AUC — вищою в 2,5-3 рази.

Порушення функції печінки. Після багаторазового прийому в дозі 400 мг фармакокінетичні показники цефдиторену у пацієнтів із легким або середньотяжким порушенням функції печінки (класи А та B за шкалою Чайлда-П’ю) були незначно вищими за відповідні показники у здорових осіб.

На даний час відсутня інформація щодо пацієнтів із тяжким порушенням функції печінки (клас C за шкалою Чайлда-П’ю).