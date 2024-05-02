p/os, не пізніше ніж ч/з 30 хв після вживання їжі, запиваючи водою; монотерапія: рак ободової кишки, колоректальний рак, рак молочної залози: початкова добова доза в якості ад’ювантної терапії - 2500 мг/м2 поверхні тіла у вигляді 3-тижневих циклів: щодня протягом 2 тижн., після чого тижнева перерва; сумарну добову дозу розподіляють на 2 прийоми (по 1250 мг/м2 поверхні тіла зранку і ввечері); рекомендована загальна тривалість ад’ювантної терапії у пацієнтів з раком ободової кишки ІІІ ст. - 6 міс.; комбінована терапія: рак молочної залози: у комбінації з доцетакселом рекомендована початкова доза - по 1250 мг/м2 2 р/добу протягом 2 тижн. з подальшою тижневою перервою (у поєднанні з доцетакселом 75 мг/м2 1 раз у 3 тижні у вигляді в/в інфузії); рак ободової кишки, колоректальний рак, рак шлунка: при комбінованому лікуванні початкову дозу зменшити до 800-1000 мг/м2 2 р/добу протягом 2 тижн. з наступною тижневою перервою до 625 мг/м2 2 р/добу при безперервному застосуванні; при комбінації з іринотеканом (200 мг/м2 в день) початкова доза - 800 мг/м2 2 р/добу протягом 2 тижн. з подальшою тижневою перервою; протиблювотні засоби та премедикацію для забезпечення адекватної гідратації призначають пацієнтам, які отримують капецитабін у комбінації з цисплатином чи оксаліплатином перед введенням цисплатину відповідно до інструкції для застосування цисплатину та оксаліплатину.