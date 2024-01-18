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Активні речовини — “К”КАЛЬЦІЮ ХЛОРИД* (CALCII CHLORIDUM*)

КАЛЬЦІЮ ХЛОРИД* (CALCII CHLORIDUM*) Діюча речовина

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Знайдено: 6 препаратів
Кальцію хлорид розчин для ін'єкцій, 100 мг/мл, ампула, 10 мл, контурна чарункова упаковка, пачка, контурн. чарунк. yп., пачка, № 10; Галичфарм
Кальцію хлорид Розчин для ін'єкцій, 100 мг/мл, ампула, 10 мл, контурна чарункова упаковка, пачка, контурн. чарунк. yп., пачка, № 10 Галичфарм
В 489 аптеках
від 33,76 грн
Ціни в аптеках
Кальцію хлорид розчин для ін'єкцій, 100 мг/мл, ампула, 5 мл, контурна чарункова упаковка, пачка, контурн. чарунк. yп., пачка, № 10; Галичфарм
Кальцію хлорид Розчин для ін'єкцій, 100 мг/мл, ампула, 5 мл, контурна чарункова упаковка, пачка, контурн. чарунк. yп., пачка, № 10 Галичфарм
В 427 аптеках
від 23,00 грн
Ціни в аптеках
Кальцію хлорид-Дарниця розчин для ін'єкцій, 10 %, ампула, 5 мл, № 10; Дарниця ФФ
Кальцію хлорид-Дарниця Розчин для ін'єкцій, 10 %, ампула, 5 мл, № 10 Дарниця ФФ
В 244 аптеках
від 28,10 грн
Ціни в аптеках
Кальцію хлорид-Дарниця розчин для ін'єкцій, 10 %, ампула, 10 мл, № 10; Дарниця ФФ
Кальцію хлорид-Дарниця Розчин для ін'єкцій, 10 %, ампула, 10 мл, № 10 Дарниця ФФ
В 158 аптеках
від 35,10 грн
Ціни в аптеках
Кальцію хлорид розчин для ін'єкцій, 100 мг/мл, ампула, 5 мл, контурна чарункова упаковка, контурн. чарунк. уп., № 10; Артеріум Лтд
Кальцію хлорид Розчин для ін'єкцій, 100 мг/мл, ампула, 5 мл, контурна чарункова упаковка, контурн. чарунк. уп., № 10 Артеріум Лтд
Немає в наявності
Кальцію хлорид розчин для ін'єкцій, 100 мг/мл, ампула, 10 мл, контурна чарункова упаковка, контурн. чарунк. уп., № 10; undefined
Кальцію хлорид Розчин для ін'єкцій, 100 мг/мл, ампула, 10 мл, контурна чарункова упаковка, контурн. чарунк. уп., № 10
Немає в наявності

усуває дефіцит іонів кальцію; іони кальцію беруть участь у передачі нервових імпульсів, скороченні гладкої та скелетної мускулатури, у функціональній діяльності міокарда, згортанні крові; кальцію хлорид лікує гіпокальціємію, зменшує проникність судин, проявляє кровоспинну дію; в/в введення збуджує симпатичну нервову систему, що приводить до посилення виділення норадреналіну.

гіпокальціємія, що потребує швидкого підвищення концентрації іонів кальцію у плазмі крові (тетанія при функціональній недостатності паращитовидної залози, тетанія при недостатності вітаміну D, гіпокальціємія при обмінному переливанні крові та вливанні цитратної крові, алкалозі); у складі комплексної терапії при г. свинцевій коліці; магнієва інтоксикація, що виникає при передозуванні магнієм; гіперкаліємія, зареєстрована на ЕКГ порушенням серцевої функції.

застосовують в/в струминно (дуже повільно) та в/в краплинно (повільно); дорослі: в/в струминно 5 мл 10% р-ну зі швидкістю 1 мл/хв; в/в краплинно 5 - 10 мл 10% р-ну розводити в 100 - 200 мл 0,9% р-ну натрію хлориду або 5% р-ну глюкози, вводити зі швидкістю 6-8 крап./хв.; обмінне переливання крові та переливання цитратної крові: дорослим і дітям по 30 мг (0,3 мл) на кожні 100 мл крові; тетанія у дорослих: 10 мл 10% р-ну (1 г) протягом 10-30 хв, у разі необхідності повторити через 6 год.; гіпокальціємія: 500 мг-1 г (5 - 10 мл) з інтервалом 1-3 дні, залежно від реакції пацієнта або рівня кальцію у плазмі крові, у разі необхідності ввести повторну дозу; магнієва інтоксикація: 500 мг (5 мл) вводити швидко під лікарським наглядом та моніторингом стану пацієнта, перед введенням наступних доз; гіперкаліємія, зареєстрована на ЕКГ, як порушення серцевої функції: підбирати дозу індивідуально, залежно від стану пацієнта, який потрібно постійно контролювати за допомогою ЕКГ; діти: при гіпокальціємії вводити повільно, зі швидкістю до 0,5 мл/хв, у дозі 10-20 мг/кг (0,1-0,2 мл/кг), при необхідності повторювати кожні 4-6 год.; при тетанії по 10 мг/кг (0,1 мл/кг) протягом 5-10 хв., у разі необхідності повторити через 6 год. або продовжити у вигляді інфузій; МДД для дітей (незалежно від віку) - 10 мл (1000 мг).

підвищена чутливість до компонентів ЛЗ, гіперкальціємія, виражена гіперкальціурія, нефроуролітіаз (кальцієвий), тяжка ниркова недостатність, саркоїдоз, гіперкоагуляція, схильність до тромбоутворення; виражений атеросклероз із явищами артеріальної оклюзії; фібриляція шлуночків; асистолія та електромеханічні дисоціації; прийом ЛЗ наперстянки; одночасне застосування з цефтриаксоном.

смак крейди у роті; гіперкальціємія; депресія; помірне та короткочасне зниження АТ, брадикардія, аритмія, АГ, венозний тромбоз, фібриляція шлуночків серця; відчуття жару, поколювання спочатку у порожнині рота, а потім по всьому тілу, гіперемія шкіри обличчя, АР, кропив’янка; біль та гіперемія по ходу вени; при екстравазації можливі печія, некроз тканин, виникнення струпу, целюліт і кальцифікація м’яких тканин.