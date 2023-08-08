КАЛЬЦИТОНІН (CALCITONINUM) Діюча речовина
гормон, що впливає на обмін кальцію в організмі; пригнічує резорбцію кісткової тканини шляхом прямої дії на остеокласти за рахунок дії на специфічні рецептори, знижує резорбцію кісткової тканини; суттєво знижує швидкість обміну в кістковій тканині при станах з підвищеною швидкістю резорбції кісткової тканини (хвороба Педжета і г. втрата кісткової маси через раптову іммобілізацію); кальцій- знижувальний ефект зумовлюється як зменшенням відтоку кальцію з кісток у позаклітинну рідину, так і гальмуванням ниркової канальцевої реабсорбції кальцію.
профілактика г. втрати кісткової маси через раптову іммобілізацію, наприклад у пацієнтів із нещодавніми переломами у результаті остеопорозу; лікування хвороби Педжета тільки у пацієнтів, які не відповідають на альтернативні методи лікування або для яких таке лікування не підходить (наприклад, пацієнти із тяжкою НН); лікування гіперкальціємії, зумовленої злоякісними пухлинами.
для п/ш або в/м ін’єкції, або для безперервної в/в інфузії; лікування обмежувати якомога коротшим терміном із застосуванням мінімальної ефективної дози; профілактика г. втрати кісткової маси ч/з раптову іммобілізацію: рекомендована доза 100 МО щоденно або 50 МО 2 р/добу п/ш або в/м, дозу можна зменшити до 50 МО щодня на початку ремобілізації, рекомендований термін лікування 2 тиж. та не повинен перевищувати 4 тиж. ч|з підвищений ризик розвитку злоякісних новоутворень при довготривалому застосуванні; хв. Педжета: рекомендована доза 100 МО на добу п/ш або в/м, призначення мінімальної дози 50 МО 3 р/тижд. призводило до клінічного та біохімічного поліпшення, дозування має бути припинено, як тільки пацієнт відреагував і симптоми зникли, тривалість лікування не більше 3 міс., за виняткових обставин (для пацієнтів зі схильністю до патологічних переломів) тривалість лікування може бути продовжена, але не більше 6 міс., для таких хворих може розглядатися періодичне повторне лікування, брати до уваги підвищений ризик розвитку злоякісних новоутворень при довготривалому застосуванні; гіперкальціємія, зумовлена злоякісними пухлинами: рекомендована початкова доза 100 МО кожні 6-8 год п/ш, в/м або в/в після попередньо проведеної регідратації, якщо відповідь на лікування не є задовільною після одного або двох днів лікування, дозу збільшити максимально до 400 МО кожні 6-8 год, у тяжких або екстрених випадках можна провести в/в інфузію із розрахунку до 10 МО/кг маси тіла у 500 мл 0,9% р-ну натрію хлориду протягом не менше 6 год.
підвищена чутливість до кальцитоніну лосося або до будь-якого іншого компонента препарату; наявна в анамнезі гіпокальціємія.
утворення нейтралізуючих антитіл до кальцитоніну; запаморочення, головний біль, порушення смаку (дисгевзія); тремор; порушення зору; нудота або нудота з блюванням; діарея, абдомінальний біль; поліурія; генералізований висип, свербіж; м’язові та кісткові болі, включаючи артралгію; транзиторне зниження рівня кальцію у крові; припливи крові до обличчя або верхньої частини тіла; АГ; підвищена втомлюваність; грипоподібні симптоми, набряки (обличчя, периферичні та генералізовані), р-ції у місці ін’єкції; гіперчутливість; анафілактичні та анафілактоїдні р-ції; серйозні, на зразок АР, такі як бронхоспазм, набряк язика та набряк гортані, анафілактичний шок; злоякісні новоутворення (при тривалому застосуванні).