для п/ш або в/м ін’єкції, або для безперервної в/в інфузії; лікування обмежувати якомога коротшим терміном із застосуванням мінімальної ефективної дози; профілактика г. втрати кісткової маси ч/з раптову іммобілізацію: рекомендована доза 100 МО щоденно або 50 МО 2 р/добу п/ш або в/м, дозу можна зменшити до 50 МО щодня на початку ремобілізації, рекомендований термін лікування 2 тиж. та не повинен перевищувати 4 тиж. ч|з підвищений ризик розвитку злоякісних новоутворень при довготривалому застосуванні; хв. Педжета: рекомендована доза 100 МО на добу п/ш або в/м, призначення мінімальної дози 50 МО 3 р/тижд. призводило до клінічного та біохімічного поліпшення, дозування має бути припинено, як тільки пацієнт відреагував і симптоми зникли, тривалість лікування не більше 3 міс., за виняткових обставин (для пацієнтів зі схильністю до патологічних переломів) тривалість лікування може бути продовжена, але не більше 6 міс., для таких хворих може розглядатися періодичне повторне лікування, брати до уваги підвищений ризик розвитку злоякісних новоутворень при довготривалому застосуванні; гіперкальціємія, зумовлена злоякісними пухлинами: рекомендована початкова доза 100 МО кожні 6-8 год п/ш, в/м або в/в після попередньо проведеної регідратації, якщо відповідь на лікування не є задовільною після одного або двох днів лікування, дозу збільшити максимально до 400 МО кожні 6-8 год, у тяжких або екстрених випадках можна провести в/в інфузію із розрахунку до 10 МО/кг маси тіла у 500 мл 0,9% р-ну натрію хлориду протягом не менше 6 год.