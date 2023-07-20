КЛЕМАСТИН (CLEMASTINUM) Діюча речовина
антагоніст Н1-рецепторів; належить до антигістамінних ЛЗ групи бензгідрильних ефірів; селективно інгібує гістамінні Н1-рецептори та зменшує проникність капілярів; чинить виражену антигістамінну, протисвербіжну дію з швидким початком і значною тривалістю.
табл: сінна гарячка, алергійний риніт, кропив’янка (у т.ч. дермографічна), свербіж, алергічні дерматози, як допоміжний засіб при г. та хр.екземі, контактний дерматит, а також АР, спричинені ЛЗ або укусами комах; р-н д/ін’єк.: профілактика та лікування АР та псевдоалергічних реакцій, у т. ч. реакції на введення контрастних речовин, переливання крові, діагностичне застосування гістаміну; вторинне лікування (після в/м введення адреналіну у дозі 0,01 мг/кг) у разі виникнення анафілактичного або анафілактоїдного шоку та ангіоневротичного набряку.
застосовувати p/os та парентерально (в/в повільно протягом 2-3 хв або в/м; внутрішньоартеріальне введення суворо заборонене); дорослим і дітям старше 12 років внутрішньо p/os по 1 мг (1 табл.) 2 р/добу (вранці і ввечері); в особливо тяжких випадках добову дозу можна збільшити до 6 мг (6 табл.), максимальна разова доза - 2 мг (2 табл.); дітям 6-12 років - по 0,5 -1 мг перед сніданком і на ніч; парентерально для лікування алергічних захворювань - в/в або в/м в разовій дозі 2 мг (2 мл) 2 р/добу (вранці і ввечері); для профілактики АР - 2 мг (2 мл) повільно в/в перед можливим розвитком анафілактичної реакції або реакції на гістамін; р-н можна розводити фізіологічним р-ном або 5% р-ном глюкози у співвідношенні 1: 5; дітям віком 1-12 років - в/м у добовій дозі 0,025 мг/кг 2 р/добу.
гіперчутливість до клемастину або до допоміжних р-н ЛЗ, до антигістамінних ЛЗ подібної хімічної структури; порфірія.
відчуття втомлюваності, седативний ефект, сонливість, запаморочення; головний біль; збудження; розлади ШКТ, у т. ч. епігастральний біль, нудота, сухість у роті, запор; реакції гіперчутливості, задишка, анафілактичний шок; шкірні висипання; тахікардія, відчуття серцебиття; астенія.