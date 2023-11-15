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Активні речовини — “Ж”ЖОВЧ МЕДИЧНА КОНСЕРВОВАНА* (CHOLE MEDICATA CONSERVATA*)

ЖОВЧ МЕДИЧНА КОНСЕРВОВАНА* (CHOLE MEDICATA CONSERVATA*) Діюча речовина

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Знайдено: 2 препарати
Жовч медична консервована розчин нашкірний, пляшка, 250 мл, № 1; Інфузія
Жовч медична консервована Розчин нашкірний, пляшка, 250 мл, № 1 Інфузія
В 691 аптеці
від 138,91 грн
Ціни в аптеках
Жовч медична консервована розчин нашкірний, флакон, 200 мл, № 1; Інфузія
Жовч медична консервована Розчин нашкірний, флакон, 200 мл, № 1 Інфузія
В 17 аптеках
від 144,01 грн
Ціни в аптеках