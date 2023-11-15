Активні речовини — “Ж”ЖОВЧ МЕДИЧНА КОНСЕРВОВАНА* (CHOLE MEDICATA CONSERVATA*) ЖОВЧ МЕДИЧНА КОНСЕРВОВАНА* (CHOLE MEDICATA CONSERVATA*) Діюча речовина Сортування: По популярності По популярності Спочатку дешеві Спочатку дорогі А-Я Я-А Знайдено: 2 препарати Плитка Список Жовч медична консервована Розчин нашкірний, пляшка, 250 мл, № 1 Інфузія В 691 аптеці від 138,91 грн Ціни в аптеках Жовч медична консервована Розчин нашкірний, флакон, 200 мл, № 1 Інфузія В 17 аптеках від 144,01 грн Ціни в аптеках Препарати, які містять ЖОВЧ МЕДИЧНА КОНСЕРВОВАНА*