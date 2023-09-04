паліативна монотерапія на пізній стадії хвороби Ходжкіна - дорослим і дітям 0,2 мг/кг/добу протягом 4-8 тижнів; монотерапія при неходжкінській лімфомі - дорослим і дітям початкова доза 0,1- 0,2 мг/кг/добу протягом 4-8 тижнів, підтримуюча терапія проводиться зі зменшеної добової дози або інтермітуючими курсами лікування; при лікуванні хворих з пізньою стадією неходжкінської лімфоцитарної лімфоми немає різниці в отриманому результаті після проведення комбінованої хіміотерапії або застосування монотерапії; лікування хронічного лімфоцитарного лейкозу дорослих починається лише після появи клінічних симптомів або ознак порушення функції кісткового мозку (але не при недостатності кісткового мозку) за даними аналізу периферичної крові у дозі 0,15 мг/кг/добу до моменту, доки загальний лейкоцитоз не зменшується до 10 000 на 1 мкл, лікування відновити через 4 тижні після закінчення першого курсу та продовжувати у дозі 0,1 мг/кг/добу; хворі з ознаками недостатності кісткового мозку повинні лікуватися преднізолоном, до початку лікування хлорамбуцилом потрібно отримати докази регенерації кісткового мозку; макроглобулінемія Вальденстрема - 6-12 мг/добу до появи лейкопенії, потім лікування продовжувати протягом тривалого часу у дозі 2-8 мг/добу.