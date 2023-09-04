ХЛОРАМБУЦИЛ (CHLORAMBUCILUM) Діюча речовина
є ароматичним похідним азотистого іприту, діє як біфункціональний алкілуючий агент; порушує реплікацію ДНК, спричиняє апоптоз клітини завдяки накопиченню цитозольного р53 та подальшої активації промоутера апоптозу (Вах); цитотоксичний ефект зумовлений самою сполукою та основним метаболітом, фенілоцтовим іпритом.
хвороба Ходжкіна, деякі форми неходжкінської лімфоми, хронічний лімфоцитарний лейкоз, макроглобулінемія Вальденстрема.
паліативна монотерапія на пізній стадії хвороби Ходжкіна - дорослим і дітям 0,2 мг/кг/добу протягом 4-8 тижнів; монотерапія при неходжкінській лімфомі - дорослим і дітям початкова доза 0,1- 0,2 мг/кг/добу протягом 4-8 тижнів, підтримуюча терапія проводиться зі зменшеної добової дози або інтермітуючими курсами лікування; при лікуванні хворих з пізньою стадією неходжкінської лімфоцитарної лімфоми немає різниці в отриманому результаті після проведення комбінованої хіміотерапії або застосування монотерапії; лікування хронічного лімфоцитарного лейкозу дорослих починається лише після появи клінічних симптомів або ознак порушення функції кісткового мозку (але не при недостатності кісткового мозку) за даними аналізу периферичної крові у дозі 0,15 мг/кг/добу до моменту, доки загальний лейкоцитоз не зменшується до 10 000 на 1 мкл, лікування відновити через 4 тижні після закінчення першого курсу та продовжувати у дозі 0,1 мг/кг/добу; хворі з ознаками недостатності кісткового мозку повинні лікуватися преднізолоном, до початку лікування хлорамбуцилом потрібно отримати докази регенерації кісткового мозку; макроглобулінемія Вальденстрема - 6-12 мг/добу до появи лейкопенії, потім лікування продовжувати протягом тривалого часу у дозі 2-8 мг/добу.
доброякісні новоутворення; гіперчутливість до хлорамбуцилу або будь- якої з допоміжних речовин; не застосовувати, якщо спостерігалась резистентність до препарату при попередньому застосуванні; можливі перехресні реакції гіперчутливості між хлорамбуцилом та іншими алкілуючими речовинами.
г. вторинні гематологічні з/я новоутворення (особливо лейкоз і мієлодиспластичний синдром), головним чином після тривалого лікування; анемія, лейкопенія, нейтропенія, тромбоцитопенія, панцитопенія або супресія кісткового мозку; мультиформна еритема, кропив’янка, ангіоневротичний набряк, синдром Стівенса-Джонсона та токсичний епідермальний некроліз; судоми у дітей з нефротичним синдромом; судоми фокальні і/або генералізовані у дітей та дорослих, які отримували препарат у щоденних терапевтичних дозах або у вигляді пульс-терапії високими дозами хлорамбуцилу; рухові розлади, включаючи тремор, посмикування та міоклонію за відсутності судом, периферична нейропатія, сплутаність свідомості, тривожне збудження (ажитація), атаксія, галюцинації; тяжкий інтерстиціальний легеневий фіброз, інтерстиціальна пневмонія; нудота, блювання, діарея, поява виразок на слизовій оболонці рота; гепатотоксичність, жовтяниця; асептичний цистит; високий рівень стерильності у чоловіків при застосуванні препарату в препубертатному і пубертатному періодах; медикаментозна пропасниця; аменорея, безпліддя.