ХЛОРОХІН (CHLOROQUINUM) Діюча речовина
антималярійна дія; похідне 4-амінохінолінів; один з потужних і швидкодіючих шизотоцидів; здатність препарату концентруватися в еритроцитах, які ушкоджені паразитами, забезпечує його селективну токсичність відносно до еритроцитарної фази плазмодієвої інфекції.
лікування малярії- купірує г. напади і збільшує проміжки між нападами; профілактика малярії, спричиненої чутливими штамами Plasmodium vivax, Pl. malariae, Pl. ovale і Pl. falciparum; амебіаз - лікування позакишкових форм (зазвичай у комбінації з метронідазолом або еметином); РА, СЧВ, фотодерматози.
лікування г.нападу малярії: в першу добу початкова доза становить 600 мг хлорохіну (4 табл.), потім, через 6-8 год. - ще 300 мг (2 табл.), на 2-й і 3-й день - знову по 300 мг(2 табл.), добову дозу приймати в вигляді разової дози, за 1 прийом, за 3 доби лікування прийняти 10 табл.; профілактика малярії: 300 мг (2 табл.) щотижня, в один і той же день кожного тижня; рекомендується починати прийом хлорохіну за 1 - 2 тижні до поїздки в заражену зону і продовжувати лікування 4 - 6 тижнів після повернення; діти: лікування г. нападу малярії: у перший день початкова доза становить 10 мг хлорохіну /кг маси тіла (доза не повинна перевищувати 600 мг) і потім 5 мг /кг - через 6 год; на другу і третю добу - знову по 5 мг хлорохіну /кг; лікування триває 3 доби; профілактика малярії у дітей: 5 мг хлорохіну/кг маси тіла 1 р/тиждень, але доза не повинна перевищувати дозу для дорослих, незалежно від маси тіла; позакишковий амебіаз: дорослі: 600 мг, тобто 4 табл./добу протягом 2 діб, потім - по 300 мг , тобто по 2 табл./добу за 1 прийом протягом 2 - 3 тижнів; діти: 10 мг хлорохіноснови/кг маси тіла у вигляді разової дози кожну добу протягом 2-3 тижнів; МДД для дітей 300 мг хлорохіну, тобто 2 табл.; РА: добова доза для дорослих 150 мг, (1 табл.); послаблення симптомів починається після 4-6 тижнів лікування, але лікування може тривати і до 4 місяців; МДД для дітей - 3 мг/кг маси тіла; СЧВ: добова доза для дорослих 150 мг(1 табл.), для дітей МДД - 3 мг/кг; фотодерматози: як правило, по 1-2 табл. щоденно протягом періоду перебування на сонці, для дітей МДД 3 мг/кг.
патологічні зміни сітківки очного дна і змін полів зору будь-якого походження; гіперчутливість до препарату; myasthenia gravis, недостатність глюкозо-6-фосфатдегідрогенази (фавізм і гемолітична анемія), одночасне застосування аміодарону, фенілбутазону, пеніциламіну, цитостатиків, левамізолу, препаратів, що містять золото.
при тривалому лікуванні великими дозами - порушення з боку зорового апарату, затуманення зору, порушення акомодації, тунельний зір, тимчасова скотома, оборотна кератопатія і необоротна ретинопатія; м’язова слабкість, спазм м’язів, головний біль, запаморочення, дзвін у вухах, порушення слуху, збудливість, втрата апетиту, нудота, блювання, пронос, сильний біль у животі, шкірний свербіж, шкірний висип, посилена пігментація шкіри та слизових оболонок, випадання та посивіння волосся, зниження тиску крові, ураження серцевого м’яза, зміни на ЕКГ - інверсія зубця Т і порушення проводимості, подовження QT інтервалу, кардіоміопатія; розлади функції печінки; тромбоцитопенія, агранулоцитоз, апластична анемія, панцитопенія.