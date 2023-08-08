лікування г.нападу малярії: в першу добу початкова доза становить 600 мг хлорохіну (4 табл.), потім, через 6-8 год. - ще 300 мг (2 табл.), на 2-й і 3-й день - знову по 300 мг(2 табл.), добову дозу приймати в вигляді разової дози, за 1 прийом, за 3 доби лікування прийняти 10 табл.; профілактика малярії: 300 мг (2 табл.) щотижня, в один і той же день кожного тижня; рекомендується починати прийом хлорохіну за 1 - 2 тижні до поїздки в заражену зону і продовжувати лікування 4 - 6 тижнів після повернення; діти: лікування г. нападу малярії: у перший день початкова доза становить 10 мг хлорохіну /кг маси тіла (доза не повинна перевищувати 600 мг) і потім 5 мг /кг - через 6 год; на другу і третю добу - знову по 5 мг хлорохіну /кг; лікування триває 3 доби; профілактика малярії у дітей: 5 мг хлорохіну/кг маси тіла 1 р/тиждень, але доза не повинна перевищувати дозу для дорослих, незалежно від маси тіла; позакишковий амебіаз: дорослі: 600 мг, тобто 4 табл./добу протягом 2 діб, потім - по 300 мг , тобто по 2 табл./добу за 1 прийом протягом 2 - 3 тижнів; діти: 10 мг хлорохіноснови/кг маси тіла у вигляді разової дози кожну добу протягом 2-3 тижнів; МДД для дітей 300 мг хлорохіну, тобто 2 табл.; РА: добова доза для дорослих 150 мг, (1 табл.); послаблення симптомів починається після 4-6 тижнів лікування, але лікування може тривати і до 4 місяців; МДД для дітей - 3 мг/кг маси тіла; СЧВ: добова доза для дорослих 150 мг(1 табл.), для дітей МДД - 3 мг/кг; фотодерматози: як правило, по 1-2 табл. щоденно протягом періоду перебування на сонці, для дітей МДД 3 мг/кг.