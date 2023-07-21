активний до аскоміцетів роду Aspergillus та роду Penicillium, дріжджових та дріжджоподібних (Candida albicans та ін.) грибів, а також дерматофітів; має антибактеріальну дію відносно Гр(+) і Гр(-) бактерій (Str. pyogenes, Staph. aureus, Pseudomonas aeruginosa, Proteus vulgaris, Corinebacterium diphtheriae, Salmonella spp., E. coli), а також деяких найпростіших (Entamoeba histolitica, Trichomonas vaginalis, Lamblia intestinalis). Властива помірна гіперосмолярна активність, внаслідок якої він поглинає піхвові виділення.