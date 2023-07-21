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Активні речовини — “Х”ХЛОРХІНАЛЬДОЛ (CHLORQUINALDOLUM)

ХЛОРХІНАЛЬДОЛ (CHLORQUINALDOLUM) Діюча речовина

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Знайдено: 2 препарати
Хінофуцин супозиторії вагінальні, 0,015 г, блістер, в пачці, в пачці, № 10; Лекхім-Харків
Хінофуцин Супозиторії вагінальні, 0,015 г, блістер, в пачці, в пачці, № 10 Лекхім-Харків
В 491 аптеці
від 353,70 грн
Ціни в аптеках
Хінофуцин супозиторії вагінальні, 0,015 г, блістер, в пачці, в пачці, № 5; Лекхім-Харків
Хінофуцин Супозиторії вагінальні, 0,015 г, блістер, в пачці, в пачці, № 5 Лекхім-Харків
В 1 аптеці
від 376,70 грн
Ціни в аптеках

активний до аскоміцетів роду Aspergillus та роду Penicillium, дріжджових та дріжджоподібних (Candida albicans та ін.) грибів, а також дерматофітів; має антибактеріальну дію відносно Гр(+) і Гр(-) бактерій (Str. pyogenes, Staph. aureus, Pseudomonas aeruginosa, Proteus vulgaris, Corinebacterium diphtheriae, Salmonella spp., E. coli), а також деяких найпростіших (Entamoeba histolitica, Trichomonas vaginalis, Lamblia intestinalis). Властива помірна гіперосмолярна активність, внаслідок якої він поглинає піхвові виділення.

кольпіти, вульвовагініти грибкової та неспецифічної бактеріальної етіології.

дорослим жінкам вагінально по 1 супоз./ добу протягом 20 днів або по 1 супоз. 2 р/добу протягом 10 днів (перед застосуванням супозиторій необхідно змочити водою); терапію розпочинати на початку менструального циклу.

гіперчутливість до хлорхінальдолу або до інших компонентів препарату.

печіння, подразнення, АР (висип, свербіж в ділянці статевих органів), подразнення, контактний дерматит.