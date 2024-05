цефадроксилу моногідрат — напівсинтетичний цефалоспориновий антибіотик, призначений для перорального застосування. Це білий або жовтувато-білий кристалічний порошок (C 16 H 17 N 3 O 5 S●∙H 2 O, молекулярна маса 381,4), розчинний у воді та стійкий до кислот.

Тести in vitro показують, що цефалоспорини мають бактерицидну дію через інгібування синтезу клітинної стінки. Показано, що цефадроксил активний щодо таких мікроорганізмів, як in vitro, так і при клінічних інфекціях: бета-гемолітичні стрептококи, стафілококи, включаючи штами, які продукують пеніцилінази, Streptococcus pneumoniae, Escherichia coli, Proteus mirabilis, Klebsiella spp., Moraxella catarrhalis. Більшість штамів Enterococcus faecalis та Enterococcus faecium стійкі до цефадроксилу моногідрату. Він не активний проти більшості штамів Enterobacter, Morganella morganii та P. vulgaris. Також він не активен проти Pseudomonas і Acinetobacter calcoaceticus.

Фармакокінетичні параметри. Цефадроксилу моногідрат швидко всмоктується після прийому внутрішньо. Після одноразового прийому 500 та 1000 мг середні C max у сироватці крові становлять приблизно 16 та 28 мкг/мл відповідно. Рівні, що піддаються вимірюванню, присутні через 12 год після введення. Понад 90% препарату виводиться із сечею у незміненому вигляді протягом 24 год. Пікові концентрації в сечі становлять приблизно 1800 мкг/мл після перорального одноразового введення 500 мг. Підвищення дози зазвичай приводить до збільшення концентрації цефадроксилу моногідрату в сечі. Концентрація антибіотика в сечі після введення дози 1 г підтримується значно вище за МПК чутливих до антибіотиків патогенів сечовивідних шляхів протягом 20–22 год.