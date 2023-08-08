цефадроксил у вигляді суспензії для прийому внутрішньо може застосовуватися незалежно від їди. Прийом з їжею може допомогти зменшити потенційні шлунково-кишкові скарги, які іноді пов’язані з терапією пероральними цефалоспоринами.

Дорослі

Інфекції сечовивідних шляхів. При неускладнених інфекціях нижніх сечових шляхів (наприклад, циститі) звичайна доза становить 1 або 2 г на добу одноразово або у 2 прийоми.

Для всіх інших інфекцій сечовивідних шляхів звичайна доза становить 2 г на добу у 2 прийоми.

Інфекції шкіри та підшкірних тканин. При інфекціях шкіри та підшкірних тканин звичайна доза становить 1 г на добу одноразово або у 2 прийоми.

Фарингіт та тонзиліт. Пацієнти з фарингітом або тонзилітом, викликаним бета-гемолітичним стрептококом групи А: 1 г на добу одноразово або у 2 прийоми протягом 10 днів.

Діти

При інфекціях сечовивідних шляхів рекомендована добова доза для дітей становить 30 мг/кг/добу на кілька прийомів кожні 12 год. При фарингіті, тонзиліті та імпетиго рекомендована добова доза для дітей становить 30 мг/кг/добу одноразово або в рівних частинах кожні 12 год. При інших інфекціях шкіри та підшкірних тканин рекомендована добова доза становить 30 мг/кг/добу, розділені на 2 прийоми кожні 12 год. При лікуванні у разі бета-гемолітичних стрептококових інфекцій терапевтичну дозу цефадроксилу у вигляді суспензії для внутрішнього прийому слід приймати не менше 10 днів.