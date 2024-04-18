ЦИСПЛАТИН (CISPLATINUM) Діюча речовина
неорганічна сполука, яка містить важкий метал - платину; зв’язується з усіма основами ДНК, особливо атомами N-7 гуаніну та аденіну, та інгібує синтез ДНК внаслідок формування перехресних зв’язків всередині ниток ДНК і між ними; синтез білку та РНК також пригнічуються, проте меншою мірою; підвищує імуногенність пухлин; онколітична дія порівнянна з дією алкілуючих речовин; має імуносупресивні та антибактеріальні властивості й підвищує чутливість до опромінення; дія на клітини не залежить від фази циклу.
поширений або метастатичний рак яєчка; поширений або метастатичний рак яєчника; поширений або метастатичний рак сечового міхура; поширений або метастатичний плоскоклітинний рак голови та шиї; поширений або метастатичний недрібноклітинний рак легень; поширений або метастатичний дрібноклітинний рак легень; лікування цервікальних пухлин у комбінації з променевою терапією; можна застосовувати як самостійно, так і у комбінованій терапії.
дози визначають залежно від нозології, очікуваної реакції на терапію, та з огляду на те, застосовується цисплатин у вигляді монотерапії чи як складова комбінованої хіміотерапії; для дорослих та дітей при монотерапії рекомендуються такі схеми лікування: одноразове введення 50-120 мг/м2 поверхні тіла кожні 3-4 тижні; щоденне введення 15-20 мг/м2 поверхні тіла протягом 5 днів з повторенням курсів кожні 3-4 тижні; при комбінованій хіміотерапії зазвичай призначають у дозі 20 мг/м2 поверхні тіла або більше кожні 3-4 тижні, р-н для інфузій можна вводити лише шляхом в/в краплинної інфузії, вводять протягом 6-8 год.
гіперчутливість до цисплатину або до інших препаратів, які містять платину або будь-який компонент препарату, в анамнезі; порушення функції нирок (кліренс креатиніну <60 мл/хв); дегідратація організму; пригнічення функції кісткового мозку; порушення слуху; нейропатія, спричинена лікуванням цисплатином; період вагітності та годування груддю; застосування разом з вакциною проти жовтої лихоманки і проведення профілактичної терапії фенітоїном.
ниркова недостатність з некрозом канальців, підвищення концентрації креатиніну і сечовини у сироватці крові; гіперурикемія; лейкопенія, тромбоцитопенія, анемія; розвиток Кумбс-позитивної гемолітичної анемії (оборотної); гемоліз, пригнічення функції кісткового мозку (агранулоцитоз та/або апластична анемія); анорексія, нудота, блювання, біль у ділянці шлунка та діарея, запалення слизових оболонок ротової порожнини; шум у вухах, глухота, порушення роботи вестибулярного апарату; після комбінованої хіміотерапії втрата зору, набряк диска зорового нерва з порушеннями зору; периферична невропатія, втрата смакової або тактильної функції, порушеннями церебральних функцій, симптом Лермітта, автономна нейропатія і мієлопатія спинного мозку, г. цереброваскулярні ускладнення, церебральний артеріїт, оклюзія сонної артерії, енцефалопатія; гіпомагніємія, гіпокальціємія, гіпонатріємія, гіпофосфатемія та гіпокаліємія з м’язовими спазмами та/або змінами ЕКГ; АР (висипання, кропив’янка, еритема, свербіж) та артеріальна гіпотензія, тахікардія, задишка, бронхоспазм, набряк обличчя, пропасниця; порушення функції печінки з підвищенням рівнів сироваткових трансаміназ, зниження рівня альбуміну; порушення серцевого ритму (брадикардія, тахікардія, інші аритмії), зміни ЕКГ, ІХС, ІМ; імуносупресія; локальний набряк і біль, еритема, виразки на шкірі та флебіт у місці ін’єкції; металеві відкладення на яснах; алопеція, порушення сперматогенезу, овуляції, болюча гінекомастія; вторинний нелімфобластний лейкоз; васкулярні порушення (церебральна, коронарна ішемія, порушення периферичної циркуляції крові), тромботична мікроангіопатія, емболія легеневої артерії; гіперхолестеринемія, неадекватна секреція АДГ, підвищення рівня амілази у сироватці крові, підвищення концентрації заліза у крові.