цисатракурій вводять в/в.

Цисатракурій може вводити виключно лікар–анестезіолог або лікар із досвідом роботи з міорелаксантами, який обізнаний із їхнім механізмом дії, правилами та схемами введення та запобіжними заходами при поводженні з ними.

Під час введення цисатракурію лікарю повинно бути доступним медичне обладнання для проведення інтубації трахеї, підтримання вентиляції легенів та достатньої оксигенації артеріальної крові.

Цисатракурій не змішують у одному й тому самому шприці або не вводять одночасно через одну й ту саму голку із емульсією пропофолу для ін’єкцій або із лужними р-нами, такими як тіопентал натрію.

Під час застосування цисатракурію проводять моніторинг нейром’язової функції, з метою підбору індивідуальної дози.

Дозування для дорослих

Інтубація трахеї. Рекомендована доза цисатракурію для проведення інтубації у дорослих — 0,15 мг/кг, яка створює сприятливі умови для проведення інтубації трахеї через 120 с після введення міорелаксанту після індукції анестезії пропофолом. Більш високі дози цисатракурію скорочують час початку нейром’язової блокади.

Підтримка нейром’язової блокади. Доза 0,03 мг/кг забезпечує ≈20 хв додаткової клінічно ефективної нейром’язової блокади під час анестезії опіоїдом або пропофолом. Послідовні підтримувальні дози цисатракурію не призводять до наростаючого збільшення тривалості дії.

Спонтанне відновлення після нейром’язової блокади. Початок спонтанного відновлення після нейром’язової блокади та його швидкість не залежать від введеної дози цисатракурію. Під час анестезії опіоїдом або пропофолом середній час відновлення після нейром’язової блокади від 25% до 75% та від 5% до 95% — ≈13 хв та ≈30 хв відповідно.

Оборотність нейром’язової блокади. Нейром’язова блокада після введення цисатракурію є легко оборотною у разі застосування стандартних доз антихолінестеразних засобів. Середній час відновлення від 25% до 75% та від 25% до повного клінічного відновлення — ≈4 хв та ≈9 хв відповідно, після введення лікарського засобу, що застосовується для відміни блокуючої дії міорелаксанта.

Дозування у дітей

Інтубація трахеї. Рекомендована доза цисатракурію для проведення інтубації у дітей віком від 1 міс до 12 років — 0,15 мг/кг маси тіла, міорелаксант вводять швидко, протягом 5–10 с. Зазначена доза цисатракурію створює сприятливі умови для проведення інтубації трахеї через 120 с після її введення.

У дітей віком від 1 міс до 12 років цисатракурій має більш коротку клінічно ефективну тривалість дії та більш швидкий профіль мимовільного відновлення порівняно із дорослими пацієнтами у разі аналогічних умов анестезії.

Якщо цисатракурій застосовують не для проведення інтубації трахеї, можливе введення дози <0,15 мг/кг.

Підтримання нейром’язової блокади у дітей віком від 2 до 12 років. У дітей віком 2–12 років доза 0,02 мг/кг маси тіла забезпечує ≈9 хв додаткової клінічно ефективної нейром’язової блокади під час анестезії галотаном. Послідовні підтримувальні дози цисатракурію не призводять до наростаючого збільшення тривалості дії.

Спонтанне відновлення після нейром’язової блокади. Початок спонтанного відновлення після нейром’язової блокади та його швидкість не залежать від введеної дози цисатракурію. Під час анестезії опіоїдом або галотаном середній період відновлення від 25% до 75% та від 5% до 95% — ≈11 хв та ≈28 хв відповідно.

Оборотність нейром’язової блокади. Нейром’язова блокада після введення цисатракурію є легко оборотною у разі застосування стандартних доз антихолінестеразних засобів. Середній період відновлення від 25% до 75% та від 25% до повного клінічного відновлення після введення лікарського засобу, що застосовується для відміни блокуючої дії міорелаксанта — ≈2 хв та ≈5 хв відповідно.

Застосування цисатракурію у вигляді інфузії у дорослих та дітей віком 2–12 років

Рекомендована початкова швидкість інфузії — 3 мкг/кг (маси тіла)/хв (0,18 мг/кг/год). Після початкового періоду стабілізації міорелаксації швидкість 1–2 мкг/кг (маси тіла)/хв (0,06–0,12 мг/кг/год) має бути достатньою для підтримання міорелаксації у цьому діапазоні доз для більшості пацієнтів.

У деяких випадках може бути необхідним зниження швидкості інфузії до 40%, якщо цисатракурій вводять під час анестезії ізофлураном або енфлураном. Швидкість інфузії залежатиме від концентрації цисатракурію у р-ні для інфузії, необхідного рівня нейром’язової блокади та маси тіла пацієнта.

Безперервна інфузія цисатракурію із однаковою швидкістю не є пов’язаною з поступовим збільшенням або зменшенням міорелаксації.

Після припинення інфузії спонтанне відновлення після нейром’язової блокади відбувається зі швидкістю, що є порівняною зі швидкістю після одноразового болюсного введення.

Дозування у пацієнтів ВІТ

Можливе введення цисатракурію шляхом болюсної ін’єкції та/або інфузії дорослим пацієнтам ВІТ.

Для дорослих пацієнтів рекомендована початкова швидкість інфузії — 3 мкг/кг (маси тіла)/хв (0,18 мг/кг/год). Із часом дозу цисатракурію можуть як підвищувати, так і знижувати.

Середній час до повного спонтанного відновлення після тривалої (до 6 діб) інфузії цисатракурію у пацієнтів ВІТ — ≈50 хв.

Профіль відновлення після інфузій цисатракурію у пацієнтів ВІТ не залежить від тривалості інфузії.

Дозування у особливих групах пацієнтів

Особи літнього віку. Зміни дозування особам літнього віку не потрібні, оскільки у них фармакодинамічний профіль цисатракурію не відрізняється від такого у осіб молодшого віку, але, як й у випадку інших міорелаксантів, дія цисатракурію може початися дещо пізніше.

Пацієнти з нирковою недостатністю. Зміни дозування пацієнтам із нирковою недостатністю не потрібні. У цих пацієнтів фармакодинамічний профіль цисатракурію не відрізняється від такого у пацієнтів із нормальною функцією нирок, але початок його дії може спостерігатися дещо пізніше.

Пацієнти з порушенням функції печінки. Зміни дозування пацієнтам із термінальною стадією печінкової недостатності не потрібні. У цих пацієнтів фармакодинамічний профіль цисатракурію не відрізняється від такого у пацієнтів із нормальною функцією печінки, але початок його дії може спостерігатися дещо швидше.

Пацієнти із серцево-судинними захворюваннями. Введення будь-яких вивчених доз (до 0,4 мг/кг включно (8 × ED 95 )) цисатракурію шляхом швидкої болюсної ін’єкції (>5–10 с) дорослим пацієнтам із серйозними серцево-судинними захворюваннями (класи І–ІІІ за класифікацією NYHA — Нью-Йоркської кардіологічної асоціації), яким раніше виконали операцію аортокоронарного шунтування (АКШ), не супроводжувалося клінічно значущим впливом на серцево-судинну систему. Водночас є обмежені дані щодо введення доз понад 0,3 мг/кг цій категорії пацієнтів.

Цисатракурій не вивчався у дітей, які перенесли операцію на серці.