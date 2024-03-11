КАБАЗІТАКСЕЛ (CABAZITAXEL) Діюча речовина
Механізм дії. Кабазитаксел — це цитостатичний препарат з класу таксанів, який діє як інгібітор структури мікротрубочок. Він зв’язується з бета-субодиницею тубуліну в мікротрубочках, що спричиняє стабілізацію мікротрубочок і таким чином порушує нормальну динамічну реорганізацію мережі мікротрубочок, яка необхідна для життєво важливих клітинних функцій. Це призводить до пригнічення мітозу та проліферації клітин, у тому числі ракових клітин, що швидко діляться, і, зрештою, до апоптозу.
Кабазитаксел застосовується разом з преднізоном або преднізолоном для лікування дорослих пацієнтів, які страждають на поширений рак передміхурової залози, резистентний до гормональної терапії, і які вже отримували лікування доцетакселом.
Звичайна доза кабазитакселу становить 25 мг/м2, яку вводять у вигляді годинної в/в інфузії кожні 3 тижні. Терапію проводять разом із щоденним пероральним прийомом 10 мг преднізону або преднізолону протягом усього періоду лікування.
Пацієнти з порушеннями функції печінки:
– пацієнтам з легкими порушеннями функції печінки (загальний білірубін >1 до ≤1,5 × ВМН або АсАТ >1,5 × ВМН) рекомендується знижена доза кабазитакселу 20 мг/м2.
– у разі помірних порушень (загальний білірубін >1,5 до ≤3,0 × ВМН) доза не повинна перевищувати 15 мг/м2.
Кабазитаксел протипоказаний при тяжких порушеннях функції печінки.
Підвищена чутливість до кабазитакселу або інших таксанів.
Кількість нейтрофілів менше 1 500/мм3.
Тяжкі порушення функції печінки (загальний білірубін >3 рази вище ВМН).
Одночасна вакцинація вакциною проти жовтої лихоманки.
Найпоширенішими побічними ефектами кабазитакселу є:
– анемія
– лейкопенія
– нейтропенія
– тромбоцитопенія
– діарея
– втома
– астенія.
Вагітність. Кабазитаксел не показаний для лікування жінок.
Інформація щодо застосування кабазитакселу вагітним жінкам відсутня. Експериментальні дослідження на тваринах показали, що у щурів, які отримували токсичні дози, спостерігалися несприятливі репродуктивні ефекти. Крім того, було показано, що кабазитаксел проникає через плацентарний бар’єр і, отже, може потрапляти до ненародженої дитини. Як і інші цитотоксичні препарати, кабазитаксел також може спричинити пошкодження ембріона у вагітних жінок.
Період годування груддю. Наявні фармакокінетичні дані на тваринах показують, що кабазитаксел та його метаболіти проникають у молоко.
При застосуванні кабазитакселу необхідно враховувати наступні взаємодії:
– слід уникати одночасного застосування з сильними інгібіторами CYP 3A, оскільки вони можуть підвищувати концентрацію кабазитакселу в плазмі крові.
– якщо комбінація з сильними інгібіторами CYP 3A є неминучою, необхідний ретельний моніторинг токсичності та можливе зниження дози кабазитакселу.
– слід також уникати одночасного застосування з сильними індукторами CYP 3A, оскільки вони можуть знижувати концентрацію кабазитакселу в плазмі крові.