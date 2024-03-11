Вагітність . Кабазитаксел не показаний для лікування жінок.

Інформація щодо застосування кабазитакселу вагітним жінкам відсутня. Експериментальні дослідження на тваринах показали, що у щурів, які отримували токсичні дози, спостерігалися несприятливі репродуктивні ефекти. Крім того, було показано, що кабазитаксел проникає через плацентарний бар’єр і, отже, може потрапляти до ненародженої дитини. Як і інші цитотоксичні препарати, кабазитаксел також може спричинити пошкодження ембріона у вагітних жінок.

Період годування груддю . Наявні фармакокінетичні дані на тваринах показують, що кабазитаксел та його метаболіти проникають у молоко.