КЛОМІФЕН (CLOMIFENUM) Діюча речовина
антиестрогенна дія, механізм якої пояснюється здатністю специфічно зв’язуватися з рецепторами естрогенів у гіпоталамусі та яєчниках; у малих дозах препарат посилює секрецію гонадотропних гормонів (пролактину, фолікулостимулюючого та лютеїнізуючого) і стимулює овуляцію; у великих дозах препарат гальмує секрецію гонадотропінів; не виявляє гестагенної та андрогенної активності.
лікування порушень овуляції, у тому числі індукція овуляції у жінок з ановуляторним циклом для того, щоб завагітніти; вторинні аменореї різної етіології (у тому числі аменорея після застосування протизаплідних засобів); с-м Штейна-Левенталя; олігоменорея; с-м Кіарі-Фроммеля (с-м пролонгованої післяпологової аменореї-галактореї); олігоспермія.
при регулярних циклічних кровотечах лікування рекомендується починати на 5-й день циклу: схема I - добова доза 50 мг щоденно, протягом 5 днів під контролем реакції яєчників шляхом проведення клінічних і лабораторних досліджень (або на 3-й день циклу у випадку ранньої овуляції, якщо фолікулярна фаза коротше 12 днів), у пацієнтів з аменореєю лікування можна розпочинати у будь-який період цикл, овуляція здебільшого відбувається між 11-м і 15-м днем циклу; схема II застосовується в разі невдачі при лікуванні за схемою I - добові дози по 100 мг необхідно приймати протягом 5 днів, починаючи з 5-го дня наступного циклу; якщо лікування не привело до овуляції, можна призначити повторний курс (100 мг/добу); у разі відсутності овуляції і в цьому випадку після 3-міс перерви можна спробувати провести ще один 3- цикловий курс лікування; якщо після цього не відбулась овуляція, повторювати лікування не рекомендується; загальна доза протягом циклу не повинна перевищувати 750 мг; у разі відсутності менструації після застосування контрацептивних засобів рекомендується приймати по 50 мг/добу протягом 5 днів.
підвищена чутливість до діючої речовини або до будь-якого компонента препарату, захворювання печінки або порушення функції печінки в анамнезі, вагітність, кіста яєчника (за винятком синдрому полікістозу яєчників), зниження функції гіпофіза, функціональні розлади щитовидної або надниркових залоз, маткові кровотечі нез’ясованої етіології, гормонально-залежні пухлини, порушення зору (недавнє або хронічні порушення зору); пацієнтам з дискінезією яєчників, під час менопаузи або з іншими станами при яких не може застосовуватися препарат.
головний біль, запаморочення, підвищена втомлюваність; виснаження, судоми, нервове напруження, безсоння, непритомність, порушення мозкового кровообігу, церебральні тромбози, неврологічні порушення, дезорієнтація та розлади мовлення; розлади зору (світлочутливість, двоіння в очах, розмиті контури, світлобоязнь, спалахи, скотоми); після зображення, катаракта, неврит зорового нерва; скотома, фосфени (спалахи), зниження гостроти зору; блювання, нудота, «г. живіт», діарея, запор, біль у животі, здуття живота, панкреатит; відхилення від норми показників функції печінки, гепатит, жовтяниця; тахікардія, серцебиття; збільшення частоти сечовипускання; алергічний дерматит, висипання, свербіж, пухирі, оборотна втрата волосся; мультиформна еритема, екхімоз, ангіоневротичний набряк, алопеція, кропив’янка; збільшення або зменшення маси тіла, підвищення апетиту, гіпертригліцеридемія; вазомоторні феномени, припливи; тромбоз судин головного мозку; патологічні маткові кровотечі, дисменорея, збільшення яєчників, болючі менструації, болючість та дискомфорт у молочних залозах; сухість слизової оболонки піхви; с-м гіперстимуляції яєчників, поява або погіршення проявів ендометріозу, ектопічна вагітність; гармонозалежні пухлини або погіршення їх перебігу, рак яєчників; міжменструальні кров’янисті виділення або менорагія; депресія, параноїдальний психоз; припливи жару; кістозне збільшення яєчників, особливо при с-мі Штейна-Левенталя; багатоплідна вагітність; одночасна внутрішньоутробна та позаматкова вагітність; позаматкова вагітність; новоутворення або пухлини залежні від ендокринної системи; рак яєчників; АР; збільшення яєчників; посилення болю в яєчниках при зміні циклу (овуляторний с-м); виникнення кіст та подовження лютеїнової фази циклу.