при регулярних циклічних кровотечах лікування рекомендується починати на 5-й день циклу: схема I - добова доза 50 мг щоденно, протягом 5 днів під контролем реакції яєчників шляхом проведення клінічних і лабораторних досліджень (або на 3-й день циклу у випадку ранньої овуляції, якщо фолікулярна фаза коротше 12 днів), у пацієнтів з аменореєю лікування можна розпочинати у будь-який період цикл, овуляція здебільшого відбувається між 11-м і 15-м днем циклу; схема II застосовується в разі невдачі при лікуванні за схемою I - добові дози по 100 мг необхідно приймати протягом 5 днів, починаючи з 5-го дня наступного циклу; якщо лікування не привело до овуляції, можна призначити повторний курс (100 мг/добу); у разі відсутності овуляції і в цьому випадку після 3-міс перерви можна спробувати провести ще один 3- цикловий курс лікування; якщо після цього не відбулась овуляція, повторювати лікування не рекомендується; загальна доза протягом циклу не повинна перевищувати 750 мг; у разі відсутності менструації після застосування контрацептивних засобів рекомендується приймати по 50 мг/добу протягом 5 днів.