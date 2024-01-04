КОДЕЇН (CODEINUM) Діюча речовина
Механізм дії. Кодеїн - це алкалоїд із групи фенантренів, який раніше виробляли з опійного маку. Залежно від дози він чинить центрально-депресивну, аналгетичну, протитривожну, седативну та інколи ейфоричну дію. Як і всі опіати, діюча речовина зв’язується з супраспінальними опіоїдними рецепторами і таким чином пригнічує кашльовий центр у стовбурі головного мозку. Використання кодеїну викликає чимало суперечок — у деяких наукових публікаціях його протикашльовий ефект навіть ставиться під сумнів. Порівняно з іншими опіоїдами, спорідненість кодеїну до опіатних рецепторів невелика. Частково його ефективність може бути зумовлена метаболітом кодеїну — морфіном.
Фармакокінетика. Кодеїн швидко всмоктується після перорального прийому. Cmax у плазмі крові досягається приблизно через 1 год. Активна речовина метаболізується у печінці та частково розпадається до морфіну. Близько 90% виводиться нирками у вигляді метаболітів; близько 10% кодеїну, що всмоктався, проходить через нирки в незміненому вигляді. Т½ у дорослих займає від 3 до 5 год після прийому, у літніх людей — довше. Кодеїн не так добре діє приблизно у 7% населення; вони вважаються повільними метаболізаторами. Майже стільки ж людей метаболізують активну речовину дуже швидко — таким прийом кодеїну протипоказаний.
Кодеїн, як знеболювальний і протикашльовий засіб, допомагає впоратися з болем і непродуктивним сухим кашлем. Кодеїн також можна поєднувати з парацетамолом для зняття болю. Кодеїн може використовуватись в якості препарату, який викликає ейфорію або депресивний ефект.
Кодеїн випускається в різних лікарських формах: у вигляді таблеток, капсул, пастилок, шипучих таблеток, крапель, сиропу або супозиторіїв. Залежно від показань і лікарської форми рекомендується різне дозування — у разі подразливого кашлю дозу слід коригувати залежно від частоти та інтенсивності кашлю. Кодеїн слід приймати ввечері перед сном, щоб зменшити кашель протягом ночі та забезпечити спокійний сон. Рекомендована доза становить 15–44 мг кодеїну кожні 6–8 год, у деяких випадках до 100 мг. Важливо, щоб кодеїн приймався тільки в мінімальній ефективній дозі та протягом якомога коротшого часу. Не слід перевищувати максимальну добову дозу в 200 мг. Підлітки віком від 12 до 18 років можуть приймати кодеїн тільки в тому разі, якщо у них не порушена функція дихання. Дітям до 12 років кодеїн протипоказаний.
– Підвищена чутливість до діючої речовини або одного з компонентів препарату;
– дихальна недостатність;
– гостра дихальна недостатність;
– пневмонія;
– гострий напад БА;
– кома;
– діти до 12 років;
– пологи, що наближаються;
– майбутні передчасні пологи;
– втрата свідомості;
– пацієнти з фенотипом CYP 2D6 (надшвидкі метаболізатори).
Як і інші лікарські засоби, препарати, що містять кодеїн, можуть чинити побічні ефекти. Найважливіші з них - це пригнічувальна дія на ЦНС: препарати, що належать до класу опіоїдів, можуть спричиняти підвищену стомлюваність і сонливість. Може виникнути нудота, особливо на початку лікування. Одноразові дози понад 60 мг можуть підвищувати тонус гладкої мускулатури. У чутливих пацієнтів може порушитися зорово-моторна координація та зорова працездатність. Якщо порушена функція органів дихання, то при прийомі кодеїну може розвинутися набряк легенів. Під час терапії кодеїн може викликати ейфорію.
Побічні ефекти перераховані нижче в порядку зменшення їх частоти.
Дуже часто:
– нудота аж до блювання (особливо на початку терапії);
– запор;
Часто:
– легкий головний біль;
– легка сонливість;
Нечасто:
– порушення сну;
– задишка;
– сухість у роті;
– свербіж;
– уртикарна екзантема;
Рідко:
– тяжкі алергічні реакції, включаючи синдром Стівенса-Джонсона;
З невідомою частотою:
– перепади настрою;
– гіпотонія;
– пригнічення дихання;
– панкреатит;
– висип.
Вагітність. У перші 3 міс вагітності застосування кодеїну може призвести до вад розвитку, у тому числі дихальних шляхів плода. Тому під час вагітності, особливо в першому триместрі, кодеїн слід приймати тільки після ретельного аналізу співвідношення ризику і користі та строго за показаннями. Крім іншого, важливо пам’ятати, що у плода може розвинутися залежність від опіоїдів. Якщо пологи вже наближаються або існує ризик передчасних пологів, застосування кодеїну протипоказане, оскільки активна речовина може призвести до пригнічення дихання у новонародженого після проникнення через плацентарний бар’єр.
Годування груддю. Кодеїн не можна приймати під час грудного вигодовування, оскільки існує ризик потрапляння більш високих концентрацій активної речовини у грудне молоко, особливо у людей зі швидким метаболізмом. У гіршому випадку це може призвести до летального результату для немовляти.
Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні транспортними засобами або роботі з іншими механізмами. Оскільки кодеїн чинить депресивну дію, то після його прийому може погіршитися швидкість реакції. Тому під час лікування кодеїном не рекомендується керувати транспортними засобами або працювати з механізмами.
Важливо, щоб кодеїн не поєднувався з іншими засобами, які викликають депресивний ефект (транквілізаторами, антидепресантами, нейролептиками, снодійними, алкоголем) — інакше ефект посилюється. Також не слід одночасно приймати інгібітори МАО та відхаркувальні засоби. Дія знеболювальних посилюється при додатковому прийомі кодеїну. Наступні речовини взаємодіють із кодеїном:
– седативні засоби;
– гіпнотики;
– психотропні препарати;
– антигістамінні препарати;
– антигіпертензивні засоби;
– інгібітори МАО;
– трициклічні антидепресанти;
– опіпрамол;
– анальгетики;
– бупренорфін;
– пентакозин;
– циметидин.
Важливо: При прийомі кодеїну слід уникати вживання алкоголю.
У разі передозування кодеїном можливо знадобитися використання ШВЛ. За життєво важливими показниками слід стежити протягом 24 год, може знадобитися інтенсивна терапія. Допомогти може введення антагоніста опіатів, наприклад, налоксону, який слід вводити у великих дозах і багаторазово.