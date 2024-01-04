Вагітність . У перші 3 міс вагітності застосування кодеїну може призвести до вад розвитку, у тому числі дихальних шляхів плода. Тому під час вагітності, особливо в першому триместрі, кодеїн слід приймати тільки після ретельного аналізу співвідношення ризику і користі та строго за показаннями. Крім іншого, важливо пам’ятати, що у плода може розвинутися залежність від опіоїдів. Якщо пологи вже наближаються або існує ризик передчасних пологів, застосування кодеїну протипоказане, оскільки активна речовина може призвести до пригнічення дихання у новонародженого після проникнення через плацентарний бар’єр.

Годування груддю . Кодеїн не можна приймати під час грудного вигодовування, оскільки існує ризик потрапляння більш високих концентрацій активної речовини у грудне молоко, особливо у людей зі швидким метаболізмом. У гіршому випадку це може призвести до летального результату для немовляти.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні транспортними засобами або роботі з іншими механізмами. Оскільки кодеїн чинить депресивну дію, то після його прийому може погіршитися швидкість реакції. Тому під час лікування кодеїном не рекомендується керувати транспортними засобами або працювати з механізмами.