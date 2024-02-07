КАРБЕТОЦИН (CARBETOCINUM) Діюча речовина
карбетоцин є агоністом окситоцину тривалої дії; подібно до окситоцину, карбетоцин селективно зв’язується з рецепторами окситоцину гладком’язових клітин міометрія, стимулює ритмічні скорочення матки, збільшує частоту скорочень, що вже почалися, і підвищує тонус мускулатури матки; у постнатальному періоді карбетоцин здатний збільшувати частоту й силу спонтанних скорочень матки; після введення карбетоцину інтенсивний початок скорочувальної дії з потужними скороченнями досягається протягом 2 хв; одноразове введення 100 мкг карбетоцину в/в після народження дитини є достатнім для підтримання адекватної скоротності матки, що запобігає атонії матки й надмірній крововтраті порівняно з інфузією окситоцину протягом декількох год.
профілактика атонії матки при кесаревому розтині, що здійснюється із застосуванням спінальної або епідуральної анестезії.
вводять лише в/в, за наявності відповідного медичного нагляду в умовах стаціонару, у дозі 1 мл (100 мкг) одноразово повільно, протягом 1 хв, лише після проведення кесаревого розтину й народження дитини; вводити одразу після пологів, бажано перед відокремленням плаценти; надалі препарат не вводити.
період вагітності та пологів до народження дитини; не застосовувати для стимуляції пологової діяльності; підвищена чутливість до карбетоцину або окситоцину; захворювання печінки й нирок; епізоди еклампсії й прееклампсії; тяжкі захворювання СС системи; епілепсія.
нудота, біль у животі; відчуття жару, біль; головний біль, тремор, озноб; артеріальна гіпотензія, запаморочення, почервоніння обличчя; свербіж; металевий присмак у роті, блювання, біль у грудях, біль у спині, задишка; анемія, тахікардія, підвищена пітливість.