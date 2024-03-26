вводять у вигляді 50 мл в/в інфузії протягом 30 хв.; пацієнти з повністю імплантованим пристроєм венозного доступу (TIVAD) можуть переносити болюсну ін’єкцію в дозі до 2 000 000 МО у 10 мл, які вводяться протягом не менше 5 хв; доза залежить від важкості та виду інфекції, від віку, маси тіла та ниркової функції пацієнта; хворим з порушенням функції нирок, новонародженим та пацієнтам з кістозним фіброзом рекомендується контроль концентрації препарату у плазмі крові: концентрацій 10-15 мг/л (приблизно 125-200 МО/мл) колістиметату натрію повинно вистачати для лікування більшості інфекцій; застосовують протягом мінімум 5 днів; діти та дорослі з масою тіла до 60 кг: 50 000-75 000 МО/кг/добу, розділена на 3 дози, вводяться приблизно з 8-год. інтервалами, МДД - 75 000 МО/кг/добу; з масою тіла більше 60 кг: 1000000- 2000000 МО 3 р/добу; МДД - 6000000 МО.