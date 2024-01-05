п/ш; дорослі: у день проведення хірургічного втручання з високим ризиком виникнення венозної тромбоемболії п/ш 3500 МО антифактора-Xa за 2 год до початку або ч/з 6 год після операції, а в наступні дні - по 3500 МО антифактора-Xa кожні 24 год; профілактичне лікування проводиться за рішенням лікаря у період існування у пацієнта не менше 7-10 діб після хірургічного втручання - до зниження ризику розвитку тромбоемболії; у пацієнтів, яким виконуються великі ортопедичні операції, профілактику продовжувати до 35 днів; у пацієнтів, які оперуються з приводу раку на органах черевної порожнини або органах тазу профілактику продовжувати до 28 днів, якщо у пацієнтів спостерігається підвищений ризик розвитку тромбоемболії та низький ризик розвитку. Хірургічні втручання з помірним ризиком виникнення венозної тромбоемболії: у день проведення п/ш 2500 МО анти-Xa фактора за 2 год до початку або ч/з 6 год після операції, в наступні дні - по 2500 МО анти-Ха фактора кожні 24 год, вважається, що профілактичне лікування проводиться не менше 7-10 діб після хірургічного втручання. У пацієнтів, яким проводяться багаторазові сеанси ГД тривалістю не більше 4 год та у яких відсутній ризик розвитку кровотеч, попередження коагуляції крові в екстракорпоральному контурі під час процедури досягається шляхом одноразового болюсного введення в артеріальне русло на початку сеансу: для пацієнтів з масою тіла <60 кг - 2500 МО, а для пацієнтів з масою тіла >60 кг - 3500 МО; профілактика тромбоемболії у нехірургічних пацієнтів з високим ризиком розвитку венозної тромбоемболії (пацієнти із г. захворюваннями): 3500 МО п/ш; профілактика венозної тромбоемболії у нехірургічних пацієнтів з помірним ризиком розвитку венозної тромбоемболії - рекомендована доза - 2500 МО анти-Ха фактора на добу п/ш; вторинна профілактика рецидивів венозної тромбоемболії у пацієнтів з тромбозом глибоких вен та перехідними факторами ризику: 3500 МО/добу (максимальна тривалість лікування - до 3 місяців) пацієнтам, що отримують лікування антикоагулянтами з приводу тромбозу глибоких вен з легеневою емболією або без неї, в якості терапевтичної альтернативи лікуванню пероральними антикоагулянтами або у тих випадках, коли вони протипоказані; лікування тромбозу глибоких вен:п/ш, в дозі 115 МО антифактора-Xa на кг маси тіла 1р/добу, рекомендована тривалість лікування 7±2 доби, денна доза відповідає дозуванням та об’ємам заповнених шприців (залежно від маси тіла): <50 кг - 0,2 мл (5000 МО анти-Xa фактора); 50-70 кг - 0,3 мл (7500 МО антифактора-Xa); 70 кг - 0,4 мл (10000 МО антифактора-Xa); для пацієнтів з масою тіла >100 кг дозу визначати з розрахунку 115 МО антифактора-Xa на кг маси тіла/добу, беручи до уваги к-цію антифактора-Xa 25000 МО/мл. За відсутності протипоказань застосування оральних антикоагулянтів починати ч/з 3-5 діб після початку застосування препарату, причому дозування підбирати так, щоб Міжнародне Нормалізоване Відношення (МНВ) було в 2-3 рази вище контрольної величини.