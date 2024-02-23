метастатичний колоректальний рак - 5 мг/кг або 10 мг/кг 1 раз на 2 тижні чи 7,5 мг/кг або 15 мг/кг 1 раз на З тижнi в/в iнфузiйно; метастатичний рак молочної залози - 10 мг/кг 1 раз на 2 тижнi чи 15 мг/кг 1 раз на З тижнi в/в iнфузiйно; неплоскоклітинний недрібноклітинний рак легень у комбінації з хіміотерапією на основі похідних платини: перша лінія лікування - комбiнацiя з похiдними платини протягом 6 курсiв лiкування з наступною монотерапією до появи ознак прогресування захворювання - 7,5 мг/кг чи 15 мг/кг 1 раз на З тижнi в/в; розповсюджений та/чи метастатичний нирково-клітинний рак - 10 мг/кг 1 раз на 2 тижнi в/в; епiтелiальний рак яєчникiв, фаллопiєвої труби i первинний рак очеревини: перша лінія лікування - комбінація з карбоплатином i паклiтакселом до 6 курсiв лiкування з наступним застосуванням бевацизумабу в якостi монотерапiї до прогресування основного захворювання або протягом максимально 15 мiс., або до розвитку неприйнятної токсичностi; рекомендована доза 15 мг/кг 1 раз на З тижнi в/в; лiкування рецидиву захворювання - у комбiнацiї з карбоплатином та гемцитабiном протягом вiд 6 до 10 курсiв лiкування з наступним застосуванням бевацизумабу довгостроково в якостi монотерапiї до прогресування захворювання, рекомендована доза - 15 мг/кг 1 раз кожнi З тижнi в/в; лікування резистентного до дії препаратів платини рецидивуючого захворювання в поєднанні з одним з таких препаратів: паклітаксел, топотекан (при застосуванні щотижня) або пегільований ліпосомальний доксорубіцин, рекомендована доза - 10 мг/кг маси тіла 1 раз на 2 тижні в/в; в комбінації з топотеканом (у дні 1-5, кожні 3 тижні), рекомендована доза - 15 мг/кг маси тіла 1 раз на 3 тижні; вводити в/в струминно чи болюсно не можна. Рак шийки матки: рекомендована доза - 15 мг/кг 1 раз кожні 3 тижні в/в у комбінації з одним з таких режимів хіміотерапії: паклітаксел і цисплатин або паклітаксел і топотекан; рецидивуюча гліобластома: рекомендована доза - 10 мг/кг кожні 2 тижні в/в інфузійно; неплоскоклітинний недрібноклітинний рак легень з EGFR-активуючими мутаціями у комбінації з ерлотинібом: перша лінія лікування - рекомендована доза у комбінації з ерлотинібом 15 мг/кг 1 раз кожні 3 тижні в/в інфузійно.