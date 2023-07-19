бамланівімаб — синтезоване клітинною лінією СНО людське моноклональне антитіло (підтип IgG1) з молекулярною масою 146 кДа. Структура бамланівімабу містить 2 ідентичні поліпептидні субодиниці легкого ланцюга (214 амінокислот кожна) і 2 ідентичні поліпептидні субодиниці важкого ланцюга (455 амінокислот кожна).

Механізм дії. Бамланівімаб є рекомбінантним нейтралізуючим людським моноклональним антитілом до спайк-білка SARS-CoV-2, немодифікованим у Fc-фрагменті. Бамланівімаб пов’язує спайк-білок (константа дисоціації K D =0,071 нМ) і блокує зв’язування спайк-білка з рецептором ACE2 людини (IC 50 =0,17 нМ (0,025 мкг/мл)).

Бамланівімаб та етесевімаб зв’язуються з різними, але тими, які перекриваються, епітопами рецепторзв’язувального домена (RBD) S-білка. Очікується, що поєднане застосування обох антитіл знизить ризик вірусної резистентності.

Фармакодинаміка. На підставі клінічних даних і фармакокінетичного/фармакодинамічного моделювання встановлена залежність «вплив-реакція» ефективності бамланівімабу й етесевімабу, що вводяться одночасно в діапазоні доз з 700 мг бамланівімабу і 1400 мг етесевімабу до 2800 мг бамланівімабу і 2800 мг етесевімабу (що в 4 і 2 рази вище дозволеної дози відповідно).

Для постконтактної профілактики захворювання на COVID-19 на підставі клінічних даних і фармакокінетичного/фармакодинамічного моделювання підтримана доза бамланівімабу 700 мг в поєднанні з етесевімабом в дозі 1400 мг.

Доклінічні та клінічні дані підтверджують, що поєднане застосування бамланівімабу й етесевімабу має перевагу перед бамланівімабом проти певних вірусних варіантів SARS-CoV-2

Дані дослідження BLAZE-1 фази 3 продемонстрували, що одночасне застосування бамланівімабу й етесевімабу для лікування COVID-19 статистично значимо знижувало ризик прогресування стану до тяжкого у пацієнтів з COVID-19, у тому числі госпіталізації або смерті.

Клінічні дані щодо постконтактної профілактики базуються на даних дослідження BLAZE-2 фази 3. Незважаючи на те що дослідження оцінювало тільки дозування бамланівімабу, допустимо очікувати, що одночасне застосування бамланівімабу й етесевімабу може бути безпечним та ефективним для постконтактної профілактики.

Фармакокінетика. Фармакокінетичний профіль бамланівімабу лінійний і пропорційний дозі в діапазоні 700–7000 мг після однократного в/в введення.

Не відзначалося відмінностей фармакокінетичних параметрів бамланівімабу у госпіталізованих хворих з тяжким або помірним станом і амбулаторних пацієнтів зі станом легкого або середнього ступеня тяжкості.

Не виявлено змін фармакокінетичних параметрів при введенні бамланівімабу окремо або поєднано з етесевімабом, що свідчить про відсутність взаємодії між двома антитілами.

Абсорбція. Після близько 1 год в/в інфузії 700 мг бамланівімабу середня C max становила 196 мкг/мл (90% ДІ 102–378 мкг/мл).

Розподіл. Середній об’єм розподілу бамланівімабу становив 2,87 і 2,71 л для центрального та периферичного компартментів відповідно.

Метаболізм. Очікується, що бамланівімаб розщепиться до невеликих пептидів і амінокислот катаболічним шляхом подібно до ендогенних IgG-антитіл.

Виведення. Кліренс бамланівімабу становив 0,27 л/добу, а середній кінцевий Т ½ — 17,6 доби. Після одноразового в/в введення у дозі 700 мг бамланівімаб визначався кількісно протягом як мінімум 29 днів. Середня концентрація становила 22 мкг/мл (90% ДІ 10,7–41,6 мкг/мл) на 29-й день.

Особливі групи населення. Фармакокінетичний профіль бамланівімабу не залежить від віку, статі, раси або тяжкості захворювання. Маса тіла не чинить клінічно значущого ефекту на фармакокінетику бамланівімабу у дорослих пацієнтів з COVID-19 з масою тіла 41–173 кг.

Педіатрична популяція. Фармакокінетичні параметри бамланівімабу в дозволеній дозі оцінювали у 10 пацієнтів педіатричного профілю віком від 12 років і старше з масою тіла не менше 40 кг. Дані свідчать, що експозиція в плазмі крові у цих пацієнтів порівнянна з такою у дорослих. Фармакокінетичні параметри бамланівімабу не оцінювали у пацієнтів педіатричного профілю віком молодше 12 років і масою тіла до 40 кг.

Пацієнти з порушенням функції нирок. У пацієнтів з нирковою недостатністю бамланівімаб у незміненому вигляді не виводиться із сечею. Очікується, що ниркова недостатність не чинитиме впливу на фармакокінетичні параметри бамланівімабу, оскільки відомо, що моноклональні антитіла з молекулярною масою >69 кДа не виділяються нирками. Аналогічним чином не очікується, що на фармакокінетичні параметри бамланівімабу вплине діаліз.

Пацієнти з печінковою недостатністю. На підставі популяційного аналізу не виявлено суттєвої різниці у фармакокінетичних параметрах бамланівімабу у пацієнтів з печінковою недостатністю легкого ступеня порівняно з пацієнтами з нормальною функцією печінки. Застосування бамланівімабу у пацієнтів з помірною або тяжкою печінковою недостатністю не вивчалося.