БАМЛАНІВІМАБ (BAMLANIVIMABUM) Діюча речовина
бамланівімаб — синтезоване клітинною лінією СНО людське моноклональне антитіло (підтип IgG1) з молекулярною масою 146 кДа. Структура бамланівімабу містить 2 ідентичні поліпептидні субодиниці легкого ланцюга (214 амінокислот кожна) і 2 ідентичні поліпептидні субодиниці важкого ланцюга (455 амінокислот кожна).
Механізм дії. Бамланівімаб є рекомбінантним нейтралізуючим людським моноклональним антитілом до спайк-білка SARS-CoV-2, немодифікованим у Fc-фрагменті. Бамланівімаб пов’язує спайк-білок (константа дисоціації KD=0,071 нМ) і блокує зв’язування спайк-білка з рецептором ACE2 людини (IC50=0,17 нМ (0,025 мкг/мл)).
Бамланівімаб та етесевімаб зв’язуються з різними, але тими, які перекриваються, епітопами рецепторзв’язувального домена (RBD) S-білка. Очікується, що поєднане застосування обох антитіл знизить ризик вірусної резистентності.
Фармакодинаміка. На підставі клінічних даних і фармакокінетичного/фармакодинамічного моделювання встановлена залежність «вплив-реакція» ефективності бамланівімабу й етесевімабу, що вводяться одночасно в діапазоні доз з 700 мг бамланівімабу і 1400 мг етесевімабу до 2800 мг бамланівімабу і 2800 мг етесевімабу (що в 4 і 2 рази вище дозволеної дози відповідно).
Для постконтактної профілактики захворювання на COVID-19 на підставі клінічних даних і фармакокінетичного/фармакодинамічного моделювання підтримана доза бамланівімабу 700 мг в поєднанні з етесевімабом в дозі 1400 мг.
Доклінічні та клінічні дані підтверджують, що поєднане застосування бамланівімабу й етесевімабу має перевагу перед бамланівімабом проти певних вірусних варіантів SARS-CoV-2
Дані дослідження BLAZE-1 фази 3 продемонстрували, що одночасне застосування бамланівімабу й етесевімабу для лікування COVID-19 статистично значимо знижувало ризик прогресування стану до тяжкого у пацієнтів з COVID-19, у тому числі госпіталізації або смерті.
Клінічні дані щодо постконтактної профілактики базуються на даних дослідження BLAZE-2 фази 3. Незважаючи на те що дослідження оцінювало тільки дозування бамланівімабу, допустимо очікувати, що одночасне застосування бамланівімабу й етесевімабу може бути безпечним та ефективним для постконтактної профілактики.
Фармакокінетика. Фармакокінетичний профіль бамланівімабу лінійний і пропорційний дозі в діапазоні 700–7000 мг після однократного в/в введення.
Не відзначалося відмінностей фармакокінетичних параметрів бамланівімабу у госпіталізованих хворих з тяжким або помірним станом і амбулаторних пацієнтів зі станом легкого або середнього ступеня тяжкості.
Не виявлено змін фармакокінетичних параметрів при введенні бамланівімабу окремо або поєднано з етесевімабом, що свідчить про відсутність взаємодії між двома антитілами.
Абсорбція. Після близько 1 год в/в інфузії 700 мг бамланівімабу середня Cmax становила 196 мкг/мл (90% ДІ 102–378 мкг/мл).
Розподіл. Середній об’єм розподілу бамланівімабу становив 2,87 і 2,71 л для центрального та периферичного компартментів відповідно.
Метаболізм. Очікується, що бамланівімаб розщепиться до невеликих пептидів і амінокислот катаболічним шляхом подібно до ендогенних IgG-антитіл.
Виведення. Кліренс бамланівімабу становив 0,27 л/добу, а середній кінцевий Т½ — 17,6 доби. Після одноразового в/в введення у дозі 700 мг бамланівімаб визначався кількісно протягом як мінімум 29 днів. Середня концентрація становила 22 мкг/мл (90% ДІ 10,7–41,6 мкг/мл) на 29-й день.
Особливі групи населення. Фармакокінетичний профіль бамланівімабу не залежить від віку, статі, раси або тяжкості захворювання. Маса тіла не чинить клінічно значущого ефекту на фармакокінетику бамланівімабу у дорослих пацієнтів з COVID-19 з масою тіла 41–173 кг.
Педіатрична популяція. Фармакокінетичні параметри бамланівімабу в дозволеній дозі оцінювали у 10 пацієнтів педіатричного профілю віком від 12 років і старше з масою тіла не менше 40 кг. Дані свідчать, що експозиція в плазмі крові у цих пацієнтів порівнянна з такою у дорослих. Фармакокінетичні параметри бамланівімабу не оцінювали у пацієнтів педіатричного профілю віком молодше 12 років і масою тіла до 40 кг.
Пацієнти з порушенням функції нирок. У пацієнтів з нирковою недостатністю бамланівімаб у незміненому вигляді не виводиться із сечею. Очікується, що ниркова недостатність не чинитиме впливу на фармакокінетичні параметри бамланівімабу, оскільки відомо, що моноклональні антитіла з молекулярною масою >69 кДа не виділяються нирками. Аналогічним чином не очікується, що на фармакокінетичні параметри бамланівімабу вплине діаліз.
Пацієнти з печінковою недостатністю. На підставі популяційного аналізу не виявлено суттєвої різниці у фармакокінетичних параметрах бамланівімабу у пацієнтів з печінковою недостатністю легкого ступеня порівняно з пацієнтами з нормальною функцією печінки. Застосування бамланівімабу у пацієнтів з помірною або тяжкою печінковою недостатністю не вивчалося.
– згідно з дозволом на екстрене застосування (EUA) бамланівімаб застосовують тільки поєднано з етесевімабом для лікування COVID-19 легкого та помірного ступеня тяжкості у дорослих та дітей (віком 12 років і старше з масою тіла не менше 40 кг) з позитивними результатами прямого тестування на вірус SARS-CoV-2, які мають високий ризик прогресування COVID-19 в тяжку форму, включаючи госпіталізацію або смерть;
– згідно з дозволом на екстрене застосування (EUA) бамланівімаб призначають поєднано з етесевімабом дорослим і дітям (віком 12 років і старше з масою тіла не менше 40 кг) з метою постконтактної профілактики захворювання на COVID-19 у осіб з високим ризиком прогресування COVID-19 в тяжку форму, включаючи госпіталізацію або смерть, а також неповністю вакцинованих осіб або осіб, у яких не очікується адекватної імунної відповіді на повну вакцинацію проти SARS-CoV-2 (наприклад особи з імунодефіцитними станами, зокрема які отримують імуносупресанти), і при цьому контактували з інфікованим SARS-CoV-2 (відповідно до критеріїв тісного контакту CDC) або з високим ризиком контакту з інфікованими SARS-CoV-2 в інституціональних закладах (наприклад в’язницях або будинках для людей похилого віку).
– при захврюванні на COVID-19 легкого та помірного ступеня тяжкості у дорослих та дітей (віком 12 років і старше з масою тіла не менше 40 кг). Згідно з дозволом на екстрене застосування (EUA) дозволена доза бамланівімабу становить 700 мг в поєднанні з 1400 мг етесевімабу, що вводяться разом шляхом одноразової в/в інфузії якомога раніше після отримання позитивного результату тесту на SARS-CoV-2 і протягом 10 днів після появи симптомів захворювання;
– з метою постконтактної профілактики захворювання на COVID-19. Згідно з дозволом на екстрене застосування (EUA) дозволена доза бамланівімабу становить 700 мг у поєднанні з 1400 мг етесевімабу, що вводяться разом шляхом одноразової в/в інфузії якомога раніше після контакту з інфікованим SARS-CoV-2.
В/в інфузія
Бамланівімаб і етесевімаб поставляються в окремих однодозових флаконах і вводяться поєднано в одному інфузійному пакеті з 0,9% р-ном хлориду натрія.
• Бамланівімаб і етесевімаб доступні як р-ни в окремих флаконах і повинні бути розведені й об’єднані перед введенням.
• Для приготування 1 дози необхідний 1 флакон бамланівімабу і 2 флакони етесевімабу.
• Бамланівімаб в поєднанні з етесевімабом вводять одночасно шляхом одноразової в/в інфузії за допомогою інфузійної помпи або під впливом сили тяжіння.
• Необхідно контролювати стан пацієнтів під час введення і продовжувати спостереження за їх станом протягом принаймні 1 год після завершення інфузії.
Бамланівімаб в поєднанні з етесевімабом можна вводити тільки в умовах, якщо у працівників охорони здоров’я є негайний доступ до лікарських препаратів для лікування тяжких інфузійних реакцій, таких як анафілаксія, і можливість надання невідкладної медичної допомоги в разі потреби.
Пацієнти, які отримують бамланівімаб в поєднанні з етесевімабом, повинні продовжувати самоізоляцію і здійснювати заходи інфекційного контролю (зокрема носити маску, дотримуватися соціальної дистанції, уникати спільного використання особистих речей, часто мити руки, очищати і дезінфікувати поверхні, до яких часто торкаються та ін.) відповідно до рекомендацій CDC.
відсутні.
при застосуванні бамланівімабу поєднано з етесевімабом відмічали пов’язані з інфузією реакції, що виникли в ході інфузії і в період до 24 год після інфузії. Ці реакції можуть бути серйозними або небезпечними для життя.
Ознаки та симптоми реакцій, пов’язаних з інфузією, включають лихоманку, утруднене дихання, зниження сатурації, озноб, стомлюваність, аритмію (зокрема фібриляцію передсердь, синусову тахікардію, брадикардію), біль або дискомфорт у грудях, слабкість, зміну психічного статусу, нудоту, головний біль, бронхоспазм, артеріальну гіпотензію, АГ, ангіоневротичний набряк, подразнення в горлі, висип, включаючи кропив’янку, свербіж, міалгію, вазовагальні реакції (наприклад переднепритомний стан, непритомність), запаморочення і підвищене потовиділення.
При застосуванні бамланівімабу поєднано з етесевімабом відмічали серйозні реакції гіперчутливості, включаючи анафілаксію.
Якщо виникає реакція, пов’язана з інфузією, слід розглянути можливість уповільнення або припинення інфузії і призначити відповідні лікарські засоби та/або підтримувальну терапію. При виникненні ознак і симптомів клінічно значущої реакції гіперчутливості або анафілаксії необхідно негайно припинити інфузію і почати введення відповідних лікарських засобів та/або підтримувальну терапію.
При введенні бамланівімабу в поєднанні з етесевімабом за умов дозволу на екстрене застосування повідомлялося про реакції гіперчутливості, що виникли більш ніж через 24 год після інфузії.
клінічне погіршення після застосування бамланівімабу поєднано з етесевімабом. Повідомлялося про погіршення перебігу COVID-19 після застосування бамланівімабу поєднано з етесевімабом, яке може включати ознаки або симптоми лихоманки, гіпоксії або утрудненого дихання, аритмії (зокрема фібриляції передсердь, синусової тахікардії, брадикардії), втоми і зміни психічного статусу. Деякі з цих подій потребували госпіталізації. Невідомо, чи були ці події пов’язані із застосуванням бамланівімабу й етесевімабу або були пов’язані із прогресуванням COVID-19.
Обмеження користі і потенційного ризику у пацієнтів з тяжкою формою COVID-19. Застосування бамланівімабу поєднано з етесевімабом не вивчалося у пацієнтів, госпіталізованих у зв’язку з COVID-19. Застосування моноклональних антитіл, таких як бамланівімаб і етесевімаб, може бути пов’язане з більш несприятливими клінічними результатами при введенні госпіталізованим пацієнтам з COVID-19, які потребують високопоточної оксигенотерапії або механічної вентиляції. Таким чином, бамланівімаб в поєднанні з етесевімабом не застосовується у пацієнтів:
• госпіталізованих внаслідок COVID-19:
• або яким потрібна киснева терапія внаслідок COVID-19;
• або яким потрібне збільшення базової швидкості потоку кисню внаслідок COVID-19, якщо особа отримує постійну оксигенотерапію внаслідок супутньої патології, не пов’язаної з COVID-19.
Застосування в період вагітності та годування грудьми
Вагітність. Недостатньо даних для оцінки ризику серйозних вроджених дефектів, викидня або несприятливих наслідків для матері або плода, пов’язаних із застосуванням бамланівімабу поєднано етесевімабом.
Бамланівімаб поєднано з етесевімабом слід використовувати у період вагітності тільки в тому випадку, якщо потенційна користь перевищує потенційний ризик для матері і плоду.
Доклінічні дослідження репродуктивної токсичності бамланівімабу не проводилися. У дослідженнях перехресної реактивності тканин з використанням тканин плода людини не виявлено клінічно небезпечного зв’язування для бамланівімабу. Відомо, що людські антитіла IgG1 проникають через плацентарний бар’єр; отже, бамланівімаб поєднано з етесевімабом можуть передаватися від матері до плоду, що розвивається. Невідомо, чи надає потенційна передача бамланівімабу якусь користь або ризик лікування для плоду, що розвивається.
Передбачуваний фоновий ризик серйозних вроджених дефектів і викидня для зазначеної популяції невідомий.
Годування грудьми. Немає доступних даних про присутність бамланівімабу в грудному молоці або молоці тварин, вплив на немовля або на вироблення молока.
IgG матері, як відомо, є присутнім в материнському молоці. Слід враховувати переваги грудного вигодовування для розвитку і здоров’я дитини поряд з клінічної потребою матері в бамланівімабі поєднано з етесевімабом і будь-якими потенційними побічними ефектами бамланівімабу поєднано з етесевімабом для дитини, що знаходиться на грудному вигодовуванні, або внаслідок основного стану матері.
Особи з COVID-19, які годують грудьми, повинні дотримуватися правил відповідно до клінічних рекомендацій, щоб уникнути зараження дитини COVID-19.
бамланівімаб не виділяється нирками і не метаболізується ферментами цитохрому P450; отже, взаємодія із застосовуваними одночасно лікарськими препаратами, які виділяються нирками або є субстратами, індукторами чи інгібіторами ферментів цитохрому P450, малоймовірна.
дози бамланівімабу до 7000 мг (10-кратна дозволена доза) вводилися в клінічних випробуваннях без досягнення дозолімітуючої токсичності.
Лікування передозування бамланівімабу включає загальні підтримувальні заходи, зокрема моніторинг життєво важливих функцій і спостереження за клінічним станом пацієнта. Специфічного антидоту при передозуванні бамланівімабу не існує.