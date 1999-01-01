Київ
Активні речовини на літеру “192”
BREXPIPRAZOLUM (БРЕКСПІПРАЗОЛ)
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Рексалті
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 4 мг блістер №28
Х. Лундбек
від
2409,27
грн
в 309 аптеках
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Рексалті
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2 мг блістер №28
Х. Лундбек
від
2562,00
грн
в 307 аптеках
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Рексалті
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 1 мг блістер №28
Х. Лундбек
від
2451,00
грн
в 296 аптеках
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