Київ
Активні речовини на літеру “192”

BREXPIPRAZOLUM (БРЕКСПІПРАЗОЛ)0

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Рексалті
Рексалті
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 4 мг блістер №28
Х. Лундбек
від 2409,27 грн
в 309 аптеках
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Рексалті
Рексалті
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2 мг блістер №28
Х. Лундбек
від 2562,00 грн
в 307 аптеках
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Рексалті
Рексалті
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 1 мг блістер №28
Х. Лундбек
від 2451,00 грн
в 296 аптеках
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