БУТОКОНАЗОЛ (BUTOCONAZOLUM) Діюча речовина
похідне імідазолу, володіє фунгіцидною активністю стосовно грибів Candida, Trichophiton, Micosporum, Epidermaphуton (особливо ефективний при інфекціях, спричинених грибами Candida albicans); ефективний відносно деяких Гр(+) бактерій; як і інші похідні імідазолу він діє шляхом пригнічення синтезу стероїдів; у першу чергу дія імідазолів спрямована на клітинні мембрани чутливих грибків, де з’єднання пригнічують процес перетворення ланостеролу в ергостерол, порушуючи ліпідний склад клітинної мембрани; у результаті змінюється проникність клітинної мембрани грибків, зменшується осмотична рівновага і пригнічується життєдіяльність грибка.
для місцевого лікування вульвовагінальних грибкових інфекцій, спричинених Candida albicans та іншими видами Candida.
у піхву вводять одноразово (бажано перед сном) вміст одного аплікатора (приблизно 5 г), що дорівнює приблизно 100 мг бутоконазолу нітрату.
підвищена чутливість до активної речовини або до будь-якої з допоміжних речовин, що входять до складу препарату; не застосовувати вагінальний крем вагітним під час І триместру вагітності, а також жінкам репродуктивного віку, які живуть статевим життям, якщо тільки вони не використовують адекватні засоби контрацепції.
біль у ділянці таза, запалення піхви, набряк піхви, вульвовагінальний свербіж, вульвовагінальне печіння; біль внизу живота, спазми внизу живота; АР.