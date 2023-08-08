підвищена чутливість до активної речовини або до будь-якої з допоміжних речовин, що входять до складу препарату; не застосовувати вагінальний крем вагітним під час І триместру вагітності, а також жінкам репродуктивного віку, які живуть статевим життям, якщо тільки вони не використовують адекватні засоби контрацепції.