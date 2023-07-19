за хімічною структурою біциклол подібний біфендату. Біциклол знижує підвищений рівень трансаміназ при гепатиті, ураженні печінки хлороформом, D-галактозамін і ацетамінофеном та відновлювати порушені структури печінкової тканини різного ступеня тяжкості. Біциклол затримує апоптоз гепатоцитів, стимульований ФНО і цитотоксичними Т-клітинами. Це, в свою чергу, призводить до відновлення пошкоджень ядра та ДНК гепатоцитів.

T ½ двофазний. T ½ в першу фазу — 0,84 ч, T ½ в другу фазу — 6,26 ч. C max — 1,8 ч. Метаболізм біциклолу відбувається в печінці за участю цитохрому P450 з утворенням основних метаболітів 4’OH-Bicyclol і 4OH-Bicyclol. Ступінь зв’язування з білками плазми крові досягає 78%. Менше 30% біциклолу виводиться з організму через ШКТ з калом протягом 24 год. Приблизно 1,3% виводиться з сечею і 0,03% — з жовчю.