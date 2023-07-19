БІЦИКЛОЛ* (BICYCLOLUM*) Діюча речовина
за хімічною структурою біциклол подібний біфендату. Біциклол знижує підвищений рівень трансаміназ при гепатиті, ураженні печінки хлороформом, D-галактозамін і ацетамінофеном та відновлювати порушені структури печінкової тканини різного ступеня тяжкості. Біциклол затримує апоптоз гепатоцитів, стимульований ФНО і цитотоксичними Т-клітинами. Це, в свою чергу, призводить до відновлення пошкоджень ядра та ДНК гепатоцитів.
T½ двофазний. T½ в першу фазу — 0,84 ч, T½ в другу фазу — 6,26 ч. Cmax — 1,8 ч. Метаболізм біциклолу відбувається в печінці за участю цитохрому P450 з утворенням основних метаболітів 4’OH-Bicyclol і 4OH-Bicyclol. Ступінь зв’язування з білками плазми крові досягає 78%. Менше 30% біциклолу виводиться з організму через ШКТ з калом протягом 24 год. Приблизно 1,3% виводиться з сечею і 0,03% — з жовчю.
гепатит, що супроводжується підвищенням активності трансаміназ печінки:
- хронічний вірусний гепатит B;
- хронічний вірусний гепатит C;
- неалкогольний стеатогепатит;
- алкогольний гепатит;
- токсичний (в тому числі лікарський) гепатит.
дорослим і дітям у віці старше 12 років препарат призначають всередину в дозі 25 мг 3 рази на добу; в разі необхідності — 50 мг 3 рази на добу.
Приймають через 2 год після їжі.
Період лікування — 6 міс або за призначенням лікаря.
Особам похилого віку (старше 70 років) дозу препарату визначають індивідуально.
Діти. Не застосовувати у дітей віком до 12 років.
підвищена чутливість до компонентів препарату. Гострий гепатит. Період вагітності і годування груддю. Дитячий вік до 12 років.
запаморочення, висип на шкірі, здуття живота і блювота, головний біль, порушення сну, дискомфорт в епігастральній ділянці, підвищення рівня активності трансаміназ, зменшення кількості тромбоцитів і підвищення рівня глюкози і креатиніну в крові.
при одночасному застосуванні біциклолу з нуклеозидним препаратами (напр. ламивудин), можливе зниження ефективності препарату.
при застосуванні біциклолу в дозі 150 мг 3 рази на добу не спостерігалося жодного випадку передозування. Перевищення звичайної дози для людини в 400 разів не викликало токсичної реакції.