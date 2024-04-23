застосовують у вигляді в/в інфузії протягом 20-30 хв. або як болюсна ін’єк.; повинен призначати лише лікар, який має досвід з використання імуносупресивної терапії після трансплантації органу; повинен застосовуватися лише при супутньому застосуванні циклоспорину (у формі мікроемульсії) та КС або потрійною схемою - циклоспорин (у формі мікроемульсії), КС та азатіоприн або мікофенолату мофетилу; введення можливе тільки у випадку абсолютної впевненості в тому, що після пересадки пацієнтові буде призначена базова імуносупресивна терапія; стандартна сумарна доза для дорослих становить 40 мг, що вводиться двома дозами по 20 мг кожна, перше введення проводять за 2 год до операції, друге введення проводити через 4 доби після трансплантації; від другої дози відмовитися у разі тяжкої АР або після операційних ускладнень (відторгнення пересадженого органу); дітям 1-17 років з масою тіла менше 35 кг рекомендована сумарна доза становить 20 мг (два введення по 10 мг); дітям з масою тіла 35 кг і більше базіліксимаб призначають у сумарній дозі 40 мг (два введення по 20 мг), як дорослим.