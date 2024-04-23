БАЗІЛІКСИМАБ (BASILIXIMABUM) Діюча речовина
мишаче/людське химерне моноклональне а/т, дія якого спрямована проти α-ланцюжка рецептора інтерлейкіну-2 (а/г CD25), що експресується на поверхні Т-лімфоцитів у відповідь на а/г провокацію; специфічно і з високим афінітетом зв’язується з а/г CD25 на активованих Т-лімфоцитах, які експресують високоафінітивний рецептор інтерлейкіну-2, запобігаючи зв’язуванню інтерлейкіну-2, що служить сигналом для проліферації Т-клітин; повне і стійке блокування рецептора інтерлейкіну-2 підтримується доки рівень базіліксімабу в сироватці перевищує 0,2 мкг/мл; при зменшенні значення концентрації нижче зазначеної величини, прояв а/г CD25 повертається до початкових величин протягом 1-2 тижн.; не викликає мієлосупресії.
профілактика г. відторгнення органів при трансплантації нирок de novo у дорослих і дітей; застосовується тільки при супутньому застосуванні циклоспорину (у формі мікроемульсії) і КС для імуносупресії або на тлі трикомпонентної схеми імуносупресивної терапії - циклоспорин (у формі мікроемульсії), КС і азатіоприн або мікофенолату мофетилу.
застосовують у вигляді в/в інфузії протягом 20-30 хв. або як болюсна ін’єк.; повинен призначати лише лікар, який має досвід з використання імуносупресивної терапії після трансплантації органу; повинен застосовуватися лише при супутньому застосуванні циклоспорину (у формі мікроемульсії) та КС або потрійною схемою - циклоспорин (у формі мікроемульсії), КС та азатіоприн або мікофенолату мофетилу; введення можливе тільки у випадку абсолютної впевненості в тому, що після пересадки пацієнтові буде призначена базова імуносупресивна терапія; стандартна сумарна доза для дорослих становить 40 мг, що вводиться двома дозами по 20 мг кожна, перше введення проводять за 2 год до операції, друге введення проводити через 4 доби після трансплантації; від другої дози відмовитися у разі тяжкої АР або після операційних ускладнень (відторгнення пересадженого органу); дітям 1-17 років з масою тіла менше 35 кг рекомендована сумарна доза становить 20 мг (два введення по 10 мг); дітям з масою тіла 35 кг і більше базіліксимаб призначають у сумарній дозі 40 мг (два введення по 20 мг), як дорослим.
підвищена чутливість до базіліксимабу або інших компонентів ЛЗ; вагітність та лактація.
запор, діарея, біль, нудота, збільшення маси тіла; інфекція сечовивідних шляхів, інфекція ВДШ, риніт, підвищення t0, вірусна інфекція, сепсис, серйозні інфекції, ЦМФ інфекції; периферичний набряк, АГ; анемія, головний біль; гіперкаліємія, гіперхолестеринемія, післяопераційне ускладнення рани, збільшення рівня креатиніну в крові, гіпофосфатемія, гіпертрихоз; злоякісні новоутворення (лімфома/лімфопроліферативнї розлади); СН, ІМ; АР/анафілактоїдні реакції (висипання, кропив’янка, свербіж, чхання, важке дихання, бронхоспазм, задишка, набряк легень, гіпотензія, тахікардія, ДН, с-м підвищеної проникності капілярів, с-м вивільнення цитокіну).