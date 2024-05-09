побічні реакції з боку легень. Можливе виникнення тяжких життєзагрозливих та смертельних небажаних реакцій із боку легень, включаючи реакції, що вказують на наявність ідіопатичної хвороби легень (ІХЛ)/пневмоніту у пацієнта, який приймає бригатиніб,

Більшість небажаних реакцій з боку легень розвивалися протягом перших 7 діб терапії. У деяких пацієнтів під час терапії бригатинібом пневмоніт розвивався дещо пізніше. Тому за пацієнтами слід спостерігати щодо виникнення нових симптомів або загострення старих симптомів з боку органів дихання (задишки, кашлю тощо), особливо протягом перших 7 діб терапії.

У разі підозри на наявність пневмоніту терапію бригатинібом слід призупинити та оцінити стан пацієнта для верифікації пневмоніту або інших причин розвитку симптомів з боку органів дихання, а також модифікувати дозу бригатинібу.

Артеріальна гіпертензія. Серед пацієнтів, які приймають бригатиніб, зареєстровані випадки АГ, тому слід регулярно контролювати рівень АТ та проводити відповідну сучасним стандартам антигіпертензивну терапію, а також модифікувати дозу бригатинібу.

Брадикардія. У пацієнтів, які приймають бригатиніб, зареєстровані випадки брадикардії. Тому у разі застосування бригатинібу пацієнту слід регулярно контролювати ЧСС й АТ та із обережністю приймати бригатиніб у комбінації з іншими препаратами, що здатні спричиняти брадикардію.

У разі виникнення симптоматичної брадикардії слід призупинити терапію бригатинібом та оцінити дію супутніх лікарських засобів, які здатні спричиняти брадикардію. Після відновлення застосування бригатинібу слід модифікувати його дозу.

У разі розвитку життєзагрозливої брадикардії, якщо не ідентифіковано жодного супутнього лікарського засобу, що сприяє розвитку брадикардії, або у разі рецидиву, терапію бригатинібом слід припинити.

Порушення зору. У пацієнтів, які приймають бригатиніб, були зареєстровані випадки порушення зору. Пацієнтам необхідно повідомляти про будь-які порушення зору. У разі виникнення нових симптомів або загострення тяжких симптомів з боку органів зору слід розглянути можливість офтальмологічного огляду та зниження дози бригатинібу.

Підвищення рівня КФК. У пацієнтів, які приймають бригатиніб, були зареєстровані випадки підвищення рівня КФК. Пацієнтам рекомендується повідомляти про будь-які випадки незрозумілого болю у м’язах, чутливості або слабкості в них. Під час терапії бригатинібом необхідно регулярно визначати рівень КФК. Якщо підвищення рівня КФК є значним та воно є пов’язаним із болем або слабкістю у м’язах, застосування бригатинібу слід призупинити та модифікувати його дозу.

Підвищення рівнів ферментів підшлункової залози. У пацієнтів, які приймають бригатиніб, зареєстровані випадки підвищення рівнів амілази та ліпази. Під час терапії бригатинібом слід регулярно визначати рівні амілази та ліпази. У разі значного відхилення лабораторних показників цих ферментів застосування бригатинібу слід призупинити та модифікувати його дозу.

Гепатотоксичність. У пацієнтів, які приймають бригатиніб, були зареєстровані випадки підвищення рівнів печінкових ферментів— АСТ та АЛТ, а також білірубіну. До початку терапії бригатинібом слід перевірити функцію печінки, включаючи визначення рівнів АСТ, АЛТ та загального білірубіну, а надалі слід виконувати ці дослідження кожні 2 тиж упродовж перших 3 міс терапії. У подальшому необхідно періодично виконувати ці аналізи. У разі значного відхилення лабораторних показників терапію бригатинібом слід призупинити та модифікувати його дозу.

Гіперглікемія. У пацієнтів, які приймають бригатиніб, були зареєстровані випадки підвищення рівня глюкози у плазмі крові. Перед початком терапії бригатинібом слід перевірити концентрацію глюкози натще у плазмі крові та періодично проводити це дослідження під час терапії.

У разі необхідності слід ініціювати або оптимізувати терапію цукрознижуючими засобами. Якщо не вдається досягти належного контролю гіперглікемії за допомогою оптимальної фармакотерапевтичної корекції, застосування бригатинібу слід призупинити до його досягнення. Після відновлення слід розглянути можливість зниження дози бригатинібу або припинення його застосування назавжди.

Фертильність. Жінкам репродуктивного віку слід рекомендувати застосовувати ефективну негормональну контрацепцію під час терапії бригатинібом та протягом щонайменше 4 міс після прийому його останньої дози.

Чоловікам, які мають партнерок репродуктивного віку, слід рекомендувати застосовувати ефективну контрацепцію під час терапії та протягом щонайменше 3 міс після прийому останньої дози бригатинібу.

Застосування у період вагітності або годування грудьми.

Вагітність. У разі застосування вагітними бригатиніб може негативно впливати на плід. Дослідження бригатинібу на тваринах продемонстрували репродуктивну токсичність.

Клінічні дані щодо застосування бригатинібу у вагітних відсутні.

Бригатиніб не слід застосовувати у період вагітності, за винятком випадків, коли клінічний стан матері вимагає проведення терапії цим лікарським засобом. Якщо жінка приймає бригатиніб під час вагітності або вона завагітніє під час проведення терапії цим лікарським засобом, вона повинна знати про його потенційну небезпеку для плоду.

Годування грудьми. Невідомо, чи екскретується бригатиніб у грудне молоко матері. Наявні дані не виключають можливість проникнення бригатинібу до грудного молока. Під час терапії бригатинібом годування грудьми слід припинити.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні транспортними засобами або іншими механізмами.

Бригатиніб має незначний вплив на здатність керувати транспортними засобами або іншими механізмами. Разом із тим, під час керування транспортними засобами або іншими механізмами слід дотримуватися обережності, оскільки під час застосування бригатинібу у пацієнтів можуть виникати порушення зору, запаморочення або втомлюваність.