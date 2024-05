фармакодинаміка. Механізм дії. Бригатиніб — нгібітор тирозинкінази, мішенями якого є: кіназа анапластичної лімфоми (ALK), c-ros онкоген 1 (ROS1) та інсуліноподібний рецептор фактора росту 1 (IGF-1R). In vitro та in vivo бригатиніб інгібує аутофосфорилювання ALK та ALK-опосередковане фосфорилювання низхідного сигнального білка STAT3.

In vitro бригатиніб інгібує проліферацію клітинних ліній, що експресують рекомбінантні білки EML4-ALK та NPM-ALK, та демонструє дозозалежне інгібування ксенотрансплантатного росту EML4-ALK-позитивного недрібноклітинного раку легень (НДКРЛ) у мишей.

In vitro та in vivo бригатиніб інгібує життєздатність клітин, що експресують мутантні форми EML4-ALK, асоційовані із резистентністю до інгібіторів ALK, включаючи G1202R та L1196M.

Фармакокінетика.

Абсорбція. Після одноразового прийому бригатинібу per os у діапазоні доз 30–240 мг медіанне значення t max становить від 1 до 4 год.

Після одноразового прийому та у рівноважному стані системна експозиція бригатинібу є дозозалежною для діапазону доз 60–240 мг 1 р/добу.

При повторному застосуванні бригатинібу спостерігається його помірне накопичення із середнім геометричним значенням коефіцієнта накопичення у діапазоні 1,9–2,4.

Середнє геометричне значення C max, ss бригатинібу при застосуванні доз 90 мг та 180 мг 1 р/добу — 552 та 1452 нг/мл, AUC 0-τ — 8165 та 20276 год∙нг/мл, відповідно.

Вживання їжі з високим вмістом жирів зменшує C max бригатинібу на 13% без впливу на AUC порівняно із його прийомом натще, на ніч.

Розподіл. Бригатиніб помірно (91%) зв’язується з білками плазми крові. Ступінь зв’язування не залежить від концентрації лікарського засобу.

Співвідношення концентрації бригатинібу в цільній крові та плазмі крові —0,69.

Для дози бригатинібу 180 мг 1 р/добу середнє геометричне значення уявного об’єму розподілу (V z/F ) бригатинібу в рівноважному стані —307 л,

Метаболізм. In vitro метаболізм бригатинібу здійснюють ізоферменти цитохрому P450 (CYP) — переважно CYP2C8 та CYP3A4 й, меншою мірою, CYP3A5.

Після прийому per os одноразової дози 180 мг бригатинібу, що був мічений радіоактивним ізотопом 14С, основними шляхами метаболічного кліренсу є N-деметилювання та кон’югація із цистеїном. 48%, 27% та 9,1% прийнятої дози екскретується із сечею та калом у вигляді незміненого бригатинібу, N-десметил-бригатинібу (AP26123) та цистеїнового кон’югату бригатинібу, відповідно.

Незмінений бригатиніб — основний циркулюючий компонент (92%) разом із AP26123 (3,5%), також in vitro визначається первинний метаболіт.

У пацієнтів в рівноважному стані величина AUC AP26123 у плазмі крові становить <10% від величини AUC бригатинібу. У аналізах in vitro кіназної активності та клітинної активності AP26123 інгібує ALK приблизно в 3 рази слабкіше, ніж бригатиніб.

Екскреція. У разі прийому в дозі 180 мг 1 р/добу середнє геометричне значення уявного загального кліренсу (CL/F) бригатинібу в рівноважному стані —8,9 л/год; медіанне значення T ½ із плазми —24 год.

Основний шлях екскреції бригатинібу – із калом; 65% прийнятої дози 180 мг 1 р/добу виводиться із калом, 25% – із сечею.

Особливі групи пацієнтів.

Порушення функції печінки. Відмінностей у фармакокінетиці бригатинібу в осіб із нормальною функцією печінки та порушенням функції печінки легкого (клас А за шкалою Чайлда–П’ю) або помірного (клас B за шкалою Чайлда–П’ю) ступеня тяжкості не спостерігалося.

У осіб із тяжким (клас C за шкалою Чайлда–П’ю) порушенням функції печінки значення AUC 0-∞ перевищувало на 37% таке у осіб із нормальною функцією печінки.

Порушення функції нирок. Відмінностей у фармакокінетиці бригатинібу в осіб із нормальною функцією нирок (ШКФ ≥90 мл/хв) та порушенням функції нирок легкого або середнього (ШКФ ≥30 мл/хв) ступеня тяжкості не спостерігалося.

У осіб із тяжким (ШКФ <30 мл/хв) порушенням функції нирок значення AUC 0-∞ незв’язаного бригатинібу перевищувало на 94% таке у осіб з нормальною (ШКФ ≥90 мл/хв) функцією нирок.

Расова приналежність та стать не впливають на фармакокінетику бригатинібу.

Вік, маса тіла та концентрація альбуміну в плазмі крові не мають клінічно значущого впливу на фармакокінетику бригатинібу.