БЕНФОТІАМІН (BENFOTIAMINUM) Діюча речовина
бенфотіамін в організмі людини перетворюється в біологічно активний тіамін пірофосфат (ТПФ). ТПФ відіграє активну роль у важливих функціях обміну вуглеводнів. В процесі перетворення пірувату в ацетил КоА і транскетолази в пентозофосфатному циклі тіамін пірофосфат діє як кофермент. Крім того, він бере участь в перетворенні α-кетоглутарата в сукцинил КoА в циклі лимонної кислоти. У процесі обміну речовин існує взаємодія з іншими вітамінами комплексу B.
лікування полінейропатії і кардіоваскулярних порушень, клінічно підтверджена недостатність вітаміну В1 або незбалансоване харчування (наприклад бери-бери), парентеральне харчування протягом тривалого часу, «нульова» дієта, гемодіаліз, порушення всмоктування поживних речовин, підвищена потреба в бенфотіаміна (наприклад в період вагітності і годування грудьми), хронічний алкоголізм.
по 300 мг/добу.
підвищена чутливість.
реакції гіперчутливості, включаючи анафілактичний шок, ангіоневротичний набряк, алергічні реакції (кропив’янка, висип); свербіж, гіперемія, нудота, блювота, біль у животі, діарея, запаморочення, головний біль, тахікардія.
бенфотіамін несумісний з хлоридом ртуті, йодидом, карбонатом, ацетатом, таніновою кислотою, залізо-амоній-цитратом, а також з фенобарбіталом, рибофлавіном, бензилпенициліном, флуороурацилом, глюкозою і метабісульфітом, оскільки інактивується в їх присутності. Мідь прискорює розпад бенфотіаміна.