бенфотіамін в організмі людини перетворюється в біологічно активний тіамін пірофосфат (ТПФ). ТПФ відіграє активну роль у важливих функціях обміну вуглеводнів. В процесі перетворення пірувату в ацетил КоА і транскетолази в пентозофосфатному циклі тіамін пірофосфат діє як кофермент. Крім того, він бере участь в перетворенні α-кетоглутарата в сукцинил КoА в циклі лимонної кислоти. У процесі обміну речовин існує взаємодія з іншими вітамінами комплексу B.