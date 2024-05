Бедаквілін — це діарилхінолін зі спиртовими та амінними групами на бічних ланцюгах. Його антимікобактеріальна дія зумовлена цими двома бічними ланцюгами. Він має хінолінове центральне гетероциклічне ядро.

Антимікробний спектр. Блокуючи АТФ-синтазу мікобактерій, бедаквілін вбиває як сплячі, так і активно розмножувані мікобактерії. Він пригнічує стійкі мікобактерії, а також чутливі до нього мікобактерії. Бедаквілін має значний інгібуючий вплив на широкий спектр нетуберкульозних мікобактерій (НТМ), включаючи Mycobacterium avium, Mycobacterium ulcerans, Mycobacterium abscessus та Mycobacterium intracellulare. Бедаквілін чинить м’яку інгібуючу дію на грампозитивні та грамнегативні бактерії.

Фармакокінетика

Абсорбція . Бедаквілін добре всмоктується в організмі людини після однократного та багатократного перорального застосування. Незалежно від дози, він досягає C max в плазмі через 4–6 год після прийому. Зі збільшенням дози AUC та C max пропорційно збільшуються. Концентрація в плазмі крові становить 600 нг/мл. Прийом препарату під час їжі подвоює його біодоступність порівняно з прийомом натщесерце.

Розподіл . Зв’язування бедаквіліну з білками плазми крові становить >99,9%. Об’єм розподілу бедаквіліну становить 164 л. 5 мг/л — це C max бедаквіліну в мокротинні після прийому 400 мг 1 раз на добу протягом 7 днів. Порівнянна C max у плазмі крові досягається після введення такої ж дози у пацієнта, який не отримував лікування. Оскільки в жодному клінічному дослідженні не вивчався розподіл бедаквіліну в інших тканинах, дані щодо цього відсутні. Т ½ бедаквіліну становить 164 дні, а М2 — 159 днів. Катіонні амфіфільні властивості притаманні кожній з цих молекул. Як наслідок, ці хімічні речовини повільно вивільняються з периферичних тканин, що призводить до тривалого Т ½ . Бедаквілін і М2 накопичуються в тканинах завдяки зв’язуванню з внутрішньоклітинними фосфоліпідами.

Метаболізм .Бедаквілін проходить фазу I метаболізму в організмі людини. Він піддається N-метилюванню у печінці. Бедаквілін піддається метаболізму за допомогою CYP 3A4, CYP 2C8 та CYP 2C19. Основна роль належить CYP 3A4. Кінцевим продуктом є метаболіт N-монодезметил, М2. Активність М2 нижча, ніж у вихідного препарату. Його середня експозиція також низька порівняно з вихідними препаратами. Іншим, кількісно менш важливим метаболітом з незначною антимікобактеріальною активністю, що утворюється при N-деметилюванні М2, є N-десметил-метаболіт М3. У дослідженнях in vitro показано, що як М2, так і М3 мають більшу цитотоксичність і фосфоліпідогенний потенціал порівняно з бедаквіліном.

Виведення . Бедаквілін виводиться переважно з калом. 75–85% виводиться у незміненому вигляді, а 3,7–7,2% — у вигляді М2. Виведення у незміненому вигляді з сечею становить менше 0,001% від введеної дози. Т ½ бедаквіліну становить приблизно 24 год.