застосовувати тільки в/м; перед введенням зібрати у пацієнта анамнез переносимості ЛЗ та провести попередню внутрішньошкірну пробу на його переносимість; лікування сифілісу: первинний - 2,4 млн МО (розподілити на 2 місця введення); вторинний - 2,4 млн МО (розподілити на 2 місця введення), якщо клінічні прояви повторюються або результати лабораторних досліджень залишаються позитивними - лікування повторити; пізній (серопозитивний латентний сифіліс) - 2,4 - 4,8 млн МО щотижня протягом 3-5 тижнів; лікування фрамбезії - 1,2 - 2,4 млн МО одноразово (особам, які мали контакт з хворими або хворими з латентною формою інфекції, вводити половину дози); пінти - 2,4 млн МО одноразово; лікування інших інфекцій (г. тонзиліт, скарлатина, бешиха, еризипілоїд, інфіковані та рани від укусів) - 2,4 млн МО щотижня; профілактика ревматичної лихоманки, ендокардиту, хореї, пост-стрептококового гломерулонефриту та бешихи - 1,2 - 2,4 млн МО 1 раз на 4 тижні, тривалість профілактики встановлюється індивідуально; профілактика скарлатини в осіб, що мали контакт з хворими - 2,4 млн МО одноразово, при стрептококових захворюваннях курс лікування не менше 10 днів для запобігання ускладнень.