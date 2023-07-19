Активні речовини — “Б”БІПЕРИДЕН (BIPERIDENUM) БІПЕРИДЕН (BIPERIDENUM) Діюча речовина Сортування: По популярності По популярності Спочатку дешеві Спочатку дорогі А-Я Я-А Знайдено: 2 препарати Плитка Список Акінетон Розчин для ін'єкцій, 5 мг/мл, ампула, 1 мл, № 5 Десма В 2 аптеках інших міст від 208,90 грн Ціни в інших містах Акінетон Таблетки, 2 мг, блістер, № 100 Десма Немає в наявності Ціни в аптеках Форма випуску Форма выпуска: таблетки, р-р для инъекций. Препарати, які містять БІПЕРИДЕН Форма випуску