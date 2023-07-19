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Активні речовини — “Б”БІПЕРИДЕН (BIPERIDENUM)

БІПЕРИДЕН (BIPERIDENUM) Діюча речовина

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Знайдено: 2 препарати
Акінетон розчин для ін'єкцій, 5 мг/мл, ампула, 1 мл, № 5; Десма
Акінетон Розчин для ін'єкцій, 5 мг/мл, ампула, 1 мл, № 5 Десма
В 2 аптеках інших міст
від 208,90 грн
Ціни в інших містах
Акінетон таблетки, 2 мг, блістер, № 100; Десма
Акінетон Таблетки, 2 мг, блістер, № 100 Десма
Немає в наявності
Форма выпуска: таблетки, р-р для инъекций.