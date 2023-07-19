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Активні речовини — “Б”БІСАКОДИЛ (BISACODYLUM)

БІСАКОДИЛ (BISACODYLUM) Діюча речовина

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Знайдено: 5 препаратів
Бісакодил-Дарниця таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою, 0,005 г, контурна чарункова упаковка, в пачці, в пачці, № 30; Дарниця ФФ
Бісакодил-Дарниця Таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою, 0,005 г, контурна чарункова упаковка, в пачці, в пачці, № 30 Дарниця ФФ
В 986 аптеках
від 79,96 грн
Ціни в аптеках
Бісакодил супозиторії ректальні, 0,01 г, блістер, № 10; Лекхім-Харків
Бісакодил Супозиторії ректальні, 0,01 г, блістер, № 10 Лекхім-Харків
В 884 аптеках
від 22,03 грн
Ціни в аптеках
Бісакодил супозиторії ректальні, 0,01 г, № 10; Монфарм
Бісакодил Супозиторії ректальні, 0,01 г, № 10 Монфарм
В 75 аптеках
від 12,00 грн
Ціни в аптеках
Бісакодил-Фармекс супозиторії ректальні, 10 мг, стрип, № 10; Здоров'я ФК
Бісакодил-Фармекс Супозиторії ректальні, 10 мг, стрип, № 10 Здоров'я ФК
В 40 аптеках
від 14,59 грн
Ціни в аптеках
Бісакодил Гріндекс таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою, 5 мг, блістер, № 40; Гріндекс
Бісакодил Гріндекс Таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою, 5 мг, блістер, № 40 Гріндекс
Немає в наявності
Mm = 361,4 Да. Білий або білий зі злегка жовтуватим відтінком кристалічний порошок, практично нерозчинний у воді. Точка плавлення - 133,5 °C; log P (октанол-вода) = 3,37.
БІСАКОДИЛ (BISACODYLUM)
CAS №: 603-50-9 C22H19NO4
USPDDN, HSDB, RTECS: 4,4'-(2-піридилметилен)дифенол диацетат (ефір).
HSDB, RTECS: (4,4'-диацетоксидифеніл)(2-піридил)метан; або 2-(4,4'-диацетоксифенілметил)піридин; або фенол, 4,4'-(2-піридинілметилен)біс-, диацетат (ефір).

проносна; стимулює перистальтику товстої кишки шляхом подразнюючої дії на слизову оболонку або прямої стимуляції нервових закінчень у підслизовому та слизовому нервових сплетіннях; надає послаблювальний ефект, який проявляється розм’якшенням або розрідженням калових мас; механізм проносної дії зумовлений збільшенням проникнення води в порожнину кишечнику та зменшенням її абсорбції, а також прискоренням перистальтики кишечнику; при прийомі вдень проносна дія настає зазвичай через 6-10 год, при прийомі перед сном ‒ через 8-12 год.

короткотривале симптоматичне лікування запорів різної етіології: звичні та хр. запори у лежачих хворих і пацієнтів літнього віку, перед діагностичними процедурами, хірургічними та акушерськими втручаннями, а також у перед- та післяопераційний період; клінічна необхідність полегшення дефекації при геморої, анальних фістулах та тріщинах.

внутрішньо препарат приймають перед сном, незалежно від часу вживання їжі; для короткочасного лікування запорів, клінічної необхідності полегшення дефекації при геморої, анальних фістулах та тріщинах: дорослі та діти віком від 10 років: 1-2 табл. (5-10 мг) 1 р/добу; діти віком від 4 до 10 років: 1 табл. (5 мг) 1 р/добу; для підготовки до діагностичних процедур і перед оперативними втручаннями (під наглядом лікаря): дорослі та діти віком від 10 років: 2-4 табл. (10-20 мг) одноразово ввечері; діти віком від 4 до 10 років: 1 табл. (5 мг) ввечері; не рекомендується застосовувати препарат більше 8-10 діб, щоденне застосування препарату небажане; у лікарській формі супозиторії: лише дорослим рекомендовано 1 супозиторій (10 мг) 1 р/добу, вранці; не рекомендується застосовувати препарат більше 7 діб.

підвищена чутливість до бісакодилу та/або до будь-якої допоміжної речовини препарату; г. проктит, г. геморой, спастичний запор, кишкова непрохідність; кровотеча зі ШКТ, маткові кровотечі; с-м г. живота; перитоніт, апендицит та інші запальні процеси в черевній порожнині, защемлена грижа; біль у животі, нудота та блювання невідомої етіології, коліт; тяжка дегідратація; порушення водно-електролітного балансу.

анафілактичні реакції (у тому числі ангіоневротичний набряк); спастичний біль у животі; абдомінальні коліки; метеоризм; нудота; діарея з домішками крові, яка може призвести до зневоднення організму та порушення електролітного балансу; блювання; абдомінальний дискомфорт; атонія кишечнику, коліт; запаморочення, синкопе (в тому числі дефекаційне); гіпокаліємія; слабкість м’язів, судоми, артеріальна гіпотензія, ортостатична гіпотензія; синкопе.