БІСАКОДИЛ (BISACODYLUM) Діюча речовина
HSDB, RTECS: (4,4'-диацетоксидифеніл)(2-піридил)метан; або 2-(4,4'-диацетоксифенілметил)піридин; або фенол, 4,4'-(2-піридинілметилен)біс-, диацетат (ефір).
проносна; стимулює перистальтику товстої кишки шляхом подразнюючої дії на слизову оболонку або прямої стимуляції нервових закінчень у підслизовому та слизовому нервових сплетіннях; надає послаблювальний ефект, який проявляється розм’якшенням або розрідженням калових мас; механізм проносної дії зумовлений збільшенням проникнення води в порожнину кишечнику та зменшенням її абсорбції, а також прискоренням перистальтики кишечнику; при прийомі вдень проносна дія настає зазвичай через 6-10 год, при прийомі перед сном ‒ через 8-12 год.
короткотривале симптоматичне лікування запорів різної етіології: звичні та хр. запори у лежачих хворих і пацієнтів літнього віку, перед діагностичними процедурами, хірургічними та акушерськими втручаннями, а також у перед- та післяопераційний період; клінічна необхідність полегшення дефекації при геморої, анальних фістулах та тріщинах.
внутрішньо препарат приймають перед сном, незалежно від часу вживання їжі; для короткочасного лікування запорів, клінічної необхідності полегшення дефекації при геморої, анальних фістулах та тріщинах: дорослі та діти віком від 10 років: 1-2 табл. (5-10 мг) 1 р/добу; діти віком від 4 до 10 років: 1 табл. (5 мг) 1 р/добу; для підготовки до діагностичних процедур і перед оперативними втручаннями (під наглядом лікаря): дорослі та діти віком від 10 років: 2-4 табл. (10-20 мг) одноразово ввечері; діти віком від 4 до 10 років: 1 табл. (5 мг) ввечері; не рекомендується застосовувати препарат більше 8-10 діб, щоденне застосування препарату небажане; у лікарській формі супозиторії: лише дорослим рекомендовано 1 супозиторій (10 мг) 1 р/добу, вранці; не рекомендується застосовувати препарат більше 7 діб.
підвищена чутливість до бісакодилу та/або до будь-якої допоміжної речовини препарату; г. проктит, г. геморой, спастичний запор, кишкова непрохідність; кровотеча зі ШКТ, маткові кровотечі; с-м г. живота; перитоніт, апендицит та інші запальні процеси в черевній порожнині, защемлена грижа; біль у животі, нудота та блювання невідомої етіології, коліт; тяжка дегідратація; порушення водно-електролітного балансу.
анафілактичні реакції (у тому числі ангіоневротичний набряк); спастичний біль у животі; абдомінальні коліки; метеоризм; нудота; діарея з домішками крові, яка може призвести до зневоднення організму та порушення електролітного балансу; блювання; абдомінальний дискомфорт; атонія кишечнику, коліт; запаморочення, синкопе (в тому числі дефекаційне); гіпокаліємія; слабкість м’язів, судоми, артеріальна гіпотензія, ортостатична гіпотензія; синкопе.