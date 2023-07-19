БІСАКОДИЛ (BISACODYLUM)

внутрішньо препарат приймають перед сном, незалежно від часу вживання їжі; для короткочасного лікування запорів, клінічної необхідності полегшення дефекації при геморої, анальних фістулах та тріщинах: дорослі та діти віком від 10 років: 1-2 табл. (5-10 мг) 1 р/добу; діти віком від 4 до 10 років: 1 табл. (5 мг) 1 р/добу; для підготовки до діагностичних процедур і перед оперативними втручаннями (під наглядом лікаря): дорослі та діти віком від 10 років: 2-4 табл. (10-20 мг) одноразово ввечері; діти віком від 4 до 10 років: 1 табл. (5 мг) ввечері; не рекомендується застосовувати препарат більше 8-10 діб, щоденне застосування препарату небажане; у лікарській формі супозиторії: лише дорослим рекомендовано 1 супозиторій (10 мг) 1 р/добу, вранці; не рекомендується застосовувати препарат більше 7 діб.