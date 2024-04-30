легенева токсичність (кашель, задишка, хрипи, що може переходити у пневмофіброз, особливо у пацієнтів, які раніше отримували радіотерапію, з легеневою хворобою в анамнезі; які отримували кисень у високих концентраціях; старше 70 років; які отримували окремі дози понад 24 ОД/м2, або кумулятивні дози понад 400 ОД); токсична дія на шкіру та слизові оболонки: еритематозні, пухирчасті ураження шкіри, висипи, стриї, гіперпігментація, ущільнення шкіри, гіперкератоз, ангулярний стоматит, алопеція, свербіж, підвищення чутливості і набрякання кінчиків пальців, деформація нігтів у вигляді знебарвлення та ламкості, склеродермія; нудота, блювання, відсутність апетиту, стоматит, діарея, гепатотоксична дія; токсична дія на судини, включаючи церебральний артеріїт, інсульт, ІМ, тромботичну мікроангіопатію, синдром Рейно, кровотечу; ідіосинкратичні реакції, клінічно схожі на анафілактоїдні, що проявляються артеріальною гіпотензією, сплутаністю свідомості, гарячкою, ознобом та задишкою; АР та анафілактоїдні реакції, зменшення маси тіла (при тривалому застосуванні), олігурія, оборотне випадання волосся, гарячка, біль у місці введення препарату чи пухлини, флебіти, артеріальна гіпотензія та венозна оклюзія при в/в ін’єкці.