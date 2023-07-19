БУТОРФАНОЛ (BUTORPHANOLUM) Діюча речовина
опіоїдний анальгетик, діє як агоніст К-опіоїдних рецепторів і як змішаний агоніст/антагоніст µ-опіоїдних рецепторів, змінює сприйняття больових відчуттів на рівні ЦНС; має активність антагоніста опіоїдів, що еквівалентна активності налорфіну, у 30 разів перевищує активність пентазоцину і становить 1/40 активності налоксону; спричиняє психоміметичні ефекти; максимальна аналгетична дія настає через 1-2 год.; тривалість знеболювання залежить від характеру болю і від способу введення та становить 3-4 год.; пригнічує дихання як змішані агоністи/антагоністи з високою спорідненістю до К-рецепторів.
симптоматичне лікування помірного і сильного болю, біль у післяопераційний період, знеболювання у щелепно-лицьовій хірургії; мігрень; премедикація перед хірургічною операцією або наркозом, як доповнення до збалансованої анестезії; знеболювання пологів.
знеболювання: при в/м введенні рекомендована доза - 2 мг одноразово, за необхідності дозу можна повторювати з інтервалом 3-4 год.; залежно від тяжкості болю лікування ефективне в дозуванні 1-4 мг кожні 3-4 год.; при в/в введенні рекомендована доза 1 мг одноразово, з інтервалом 3- 4 год., у разі необхідності; залежно від тяжкості больового с-му лікування ефективне в інтервалі доз 0,5-2 мг кожні 3-4 год.; введення перед операцією/наркозом: звичайна доза - в/м, 2 мг за 30-60 хв. до початку хірургічної операції; у разі проведення збалансованої анестезії звичайна доза - в/в, 2 мг незадовго до введення наркозу і/або в/в, 0,5 мг - під час операції; при такому дробному введенні загальну дозу можна збільшити до 0,06 мг/кг (4 мг/70 кг), залежно від доз раніше введених седативних, аналгетичних або снодійних ЛЗ; загальна доза буторфанолу може варіювати, однак пацієнтам лише іноді потрібне введення менше 4 мг або більше 12,5 мг (зазвичай 0,6-0,18 мг/кг); пологи: вагітним жінкам із нормальним терміном виношування плода на початку пологової діяльності можна ввести в/в або в/м 1-2 мг і повторити цю ж дозу через 4 год.; під час пологів або якщо пологи очікуються у межах 4 год., застосовувати інші ЛЗ знеболювання; застосовувати з обережністю у випадку передчасних пологів.
підвищена чутливість до буторфанолу або до будь-якого іншого компонента ЛЗ, тяжкі порушення функції печінки та/або нирок.
сонливість, нудота і/або блювання, пітливість/вологість шкіри; астенія, головний біль, відчуття жару; сухість у роті; сплутаність свідомості, відчуття легкості/ейфорія, запаморочення, сновидіння, хвилювання, депресія, тривога, дизартрія, дисфорія, галюцинації, парез, відчуття холоду, ейфорія, знервованість; підвищення/зниження АТ, тахікардія, відчуття серцебиття; диплопія; АР, висипання, кропив’янка; мілгія; уповільнення дихання, обструкція дихальних шляхів, поверхневе дихання; зловживання прийомом буторфанолу.