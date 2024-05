фармакодинаміка. Бозентан — антагоніст рецептора подвійного ендотеліну, за будовою він близький до рецепторів ендотеліну А та В (ET A та ET B ).

Бозентан зменшує як легеневий, так і системний судинний опір, що призводить до збільшення серцевого викиду без прискорення ЧСС.

Бозентан запобігає зв’язуванню ендотеліну–1 та інших ендотелінів з ET A та ET B , з дещо вищою спорідненістю до рецепторів ET A (K i — 4,1–43 нМ), ніж до ET B (K i — 38–730 нМ). Бозентан специфічно блокує ендотелінові рецептори та не зв’язується з іншими типами рецепторів.

Фармакокінетика.

Абсорбція. У здорових добровольців абсолютна біодоступність бозентану становить ≈50% та не залежить від прийому їжі. C max досягається протягом 3–5 год.

Розподіл. Бозентан із високим ступенем (>98%) зв’язується з білками плазми крові, переважно з альбуміном. Бозентан не проникає до еритроцитів.

Після в/в введення 250 мг бозентану V d — ≈18 л.

Рівноважний стан досягається протягом 3–5 діб застосування бозентану.

Метаболізм та виведення. У процесі метаболізму бозентану утворюється 3 метаболіти, з яких тільки 1 метаболіт є фармакологічно активним. Цей метаболіт переважно виводиться з жовчю/калом у незміненому вигляді.

У дорослих пацієнтів експозиція активного метаболіту є вищою, ніж у здорових суб’єктів.

У пацієнтів з ознаками холестазу експозиція активного метаболіту може бути збільшеною.

Після одноразового в/в введення бозентану в дозі 250 мг кліренс — 8,2 л/год. Термінальний T ½ — 5,4 год.

У разі багаторазового застосування концентрація бозентану в плазмі крові поступово знижується до 50–65% від такої, що спостерігається у разі одноразового прийому.

Це зниження, ймовірно, є пов’язаним з аутоіндукцією ізоферментів цитохрому P450 (CYP).

Бозентан виводиться з жовчю/калом після метаболізму в печінці ізоферментами CYP2C9 та CYP3A4.

Із сечею виділяється <3% від прийнятої всередину дози бозентану.