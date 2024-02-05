дослідження лікарської взаємодії проводилися виключно у дорослих.

Бозентан — індуктор ізоферментів цитохрому P450 (CYP) — CYP2C9, CYP2C19 та CYP3A4.

Концентрація у плазмі крові лікарських засобів, метаболізм яких здійснюється за допомогою цих ізоферментів, буде знижена у разі поєднаного застосування з бозентаном.

Метаболізм бозентану здійснюється ізоферментами CYP2C9 та CYP3A4. Інгібування цих ізоферментів може збільшити концентрацію бозентану в плазмі крові.

Інгібітори CYP2C9 та CYP3A4. Поєднане застосування з флуконазолом, який переважно інгібує CYP2C9, та, деякою мірою, — CYP3A4, може призвести до значного підвищення концентрації бозентану у плазмі крові. Тому не слід застосовувати зазначену комбінацію. З цієї ж причини не рекомендується поєднане застосування сильних інгібіторів CYP3A4 (наприклад, кетоконазолу, ітраконазолу або ритонавіру) та інгібіторів CYP2C9 (наприклад, вориконазолу) з бозентаном.

Циклоспорин A. Поєднане застосування бозентану та циклоспорину А (інгібітора кальциневрину) є протипоказаним. У разі поєднаного застосування початкова концентрація бозентану була в ≈30 разів вищою, ніж у разі застосування бозентану в режимі монотерапії. У рівноважному стані концентрація бозентану в плазмі крові в 3–4 рази вища, ніж у разі застосування бозентану в режимі монотерапії.

Такролімус, сиролімус. Поєднане застосування такролімусу або сиролімусу та бозентану може призвести до підвищення концентрації у плазмі крові бозентану.

Поєднане застосування бозентану може призвести до зниження концентрації такролімусу та сиролімусу у плазмі крові.

Глібенкламід. Поєднане застосування з бозентаном у дозі 125 мг 2 рази на добу впродовж 5 днів знижує концентрацію глібенкламіду (субстрат CYP3A4) у плазмі крові на 40% із можливістю значного зниження гіпоглікемізуючого ефекту глібенкламіду. Також спостерігалося зниження концентрації бозентану в плазмі крові на 29%.

Рифампіцин. Поєднане застосування бозентану в дозі 125 мг 2 рази на добу з рифампіцином, потужним індуктором CYP2C9 та CYP3A4, 9 здоровими добровольцями протягом 7 днів призводило до зниження концентрації бозентану у плазмі крові на 58%. Зазначене зниження може сягати майже 90% в окремих випадках. У результаті значно знижується очікуваний ефект бозентану у разі поєднаного застосування з рифампіцином.

Лопінавір + ритонавір (та інші інгібітори протеази ВІЛ). Поєднане застосування бозентану у дозі 125 мг 2 рази на добу з лопінавіром + ритонавіром у дозі 400 мг + 100 мг 2 рази на добу впродовж 9,5 днів у здорових добровольців призвело до збільшення концентрації бозентану у плазмі крові у 48 разів порівняно із застосуванням бозентану у режимі монотерапії.

На 9-й день концентрація бозентану в плазмі крові була в ≈5 разів вищою, ніж у разі застосування бозентану в режимі монотерапії.

Гормональні контрацептиви. Поєднане застосування бозентану в дозі 125 мг 2 рази на добу впродовж 7 днів з одноразовою дозою перорального контрацептиву, що містить 1 мг норетистерону та 35 мкг етинілестрадіолу, призвело до зменшення AUC норетистерону та етинілестрадіолу на 14% та 31% відповідно.

Варфарин. Поєднане застосування варфарину з бозентаном у дозі 500 мг 2 рази на добу протягом 6 днів знижувало концентрацію у плазмі крові S-варфарину (субстрату CYP2C9) та R-варфарину (субстрату CYP3A4) на 29% та 38% відповідно.

Клінічний досвід поєднаного застосування бозентану та варфарину у пацієнтів із ЛАГ не призводить до клінічно значущих змін МНВ або дози варфарину (доза варфарину наприкінці клінічного дослідження порівняно з початковою дозою).

Симвастатин. Поєднане застосування з бозентаном у дозі 125 мг 2 рази на добу впродовж 5 днів знижує концентрацію симвастатину (субстрату CYP3A4) та його метаболіту — β-гідрокси-кислоти у плазмі крові на 34% та 46%, відповідно.

У разі поєднаного застосування з симвастатином концентрація бозентану у плазмі крові не змінюється.

Кетоконазол. Поєднане застосування бозентану в дозі 62,5 мг 2 рази на добу з кетоконазолом (сильним інгібітором CYP3A4) підвищує концентрацію бозентану в плазмі крові в ≈2 рази.

Силденафіл. Поєднане застосування бозентану у дозі 125 мг 2 рази на добу (у рівноважному стані) із силденафілом 80 мг 3 рази на добу (у рівноважному стані) у разі поєднаного застосування впродовж 6 днів у здорових добровольців призвело до зменшення AUC силденафілу на 63% та збільшення AUC бозентану на 50%.

Тадалафіл. Поєднане застосування бозентану у дозі 125 мг 2 рази на добу та тадалафілу у дозі 40 мг 1 раз на добу після кількох днів застосування призвело до зменшення AUC тадалафілу на 42% та зниження C max тадалафілу на 27%.

Тадалафіл не впливає на експозицію (AUC та C max ) бозентану або його метаболітів.

Дигоксин: Поєднане застосування бозентану в дозі 500 мг 2 рази на добу впродовж 7 днів із дигоксином знижувало AUC, C max та C min дигоксину на 12, 9 та 23% відповідно.