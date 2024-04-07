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Активні речовини — “Б”БЕРЕЗА ПУХНАСТА* (BETULA PUBESCENS EHRH.*)

БЕРЕЗА ПУХНАСТА* (BETULA PUBESCENS EHRH.*) Діюча речовина

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Знайдено: 7 препаратів
Берези бруньки бруньки, 20 г, пачка, з внутрішн. пакетом, з внутр. пакетом, № 1; Віола
Берези бруньки Бруньки, 20 г, пачка, з внутрішн. пакетом, з внутр. пакетом, № 1 Віола
В 485 аптеках
від 44,78 грн
Ціни в аптеках
Березові бруньки бруньки, 50 г, пачка, з внутрішн. пакетом, з внутр. пакетом, № 1; ЗАТ "Ліктрави"
Березові бруньки Бруньки, 50 г, пачка, з внутрішн. пакетом, з внутр. пакетом, № 1 ЗАТ "Ліктрави"
В 294 аптеках
від 70,40 грн
Ціни в аптеках
Берези бруньки бруньки, 50 г, пачка, з внутрішн. пакетом, з внутр. пакетом, № 1; Лубнифарм
Берези бруньки Бруньки, 50 г, пачка, з внутрішн. пакетом, з внутр. пакетом, № 1 Лубнифарм
В 147 аптеках
від 46,17 грн
Ціни в аптеках
Берези бруньки бруньки, 10 г, пачка, з внутрішн. пакетом, з внутр. пакетом, № 1; Віола
Берези бруньки Бруньки, 10 г, пачка, з внутрішн. пакетом, з внутр. пакетом, № 1 Віола
В 67 аптеках
від 25,66 грн
Ціни в аптеках
Березові бруньки бруньки, 10 г, пакет, № 1; ЗАТ "Ліктрави"
Березові бруньки Бруньки, 10 г, пакет, № 1 ЗАТ "Ліктрави"
В 19 аптеках
від 22,91 грн
Ціни в аптеках
Берези бруньки бруньки, 50 г, пачка, з внутрішн. пакетом, з внутр. пакетом, № 1; Тернофарм
Берези бруньки Бруньки, 50 г, пачка, з внутрішн. пакетом, з внутр. пакетом, № 1 Тернофарм
Немає в наявності
Берези бруньки бруньки, 10 г, пачка, з внутрішн. пакетом, з внутр. пакетом, № 1; Тернофарм
Берези бруньки Бруньки, 10 г, пачка, з внутрішн. пакетом, з внутр. пакетом, № 1 Тернофарм
Немає в наявності
Форма выпуска: высушенные почки.