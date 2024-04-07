БЕРЕЗА ПУХНАСТА* (BETULA PUBESCENS EHRH.*) Діюча речовина
Березові бруньки Бруньки, 50 г, пачка, з внутрішн. пакетом, з внутр. пакетом, № 1 ЗАТ "Ліктрави"
від 70,40 грн
Берези бруньки Бруньки, 50 г, пачка, з внутрішн. пакетом, з внутр. пакетом, № 1 Лубнифарм
від 46,17 грн
Березові бруньки Бруньки, 10 г, пакет, № 1 ЗАТ "Ліктрави"
від 22,91 грн
Берези бруньки Бруньки, 50 г, пачка, з внутрішн. пакетом, з внутр. пакетом, № 1 Тернофарм
Немає в наявності
Берези бруньки Бруньки, 10 г, пачка, з внутрішн. пакетом, з внутр. пакетом, № 1 Тернофарм
Немає в наявності
Форма выпуска: высушенные почки.