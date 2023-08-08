лікування белімумабом повинен починати та контролювати кваліфікований лікар, який має досвід діагностики та лікування СЧВ. Рекомендується, щоб перша п/ш ін’єкція белімумабу проводилася під наглядом медичного працівника, який має достатню кваліфікацію для керування реакціями гіперчутливості при необхідності.

Терапія пацієнтів з СЧВ. Рекомендована доза белімумабу тановить 200 мг раз на тиждень п/ш. Дозування не залежить від маси тіла. Слід проводити постійну оцінку стану хворого. Припинення лікування треба розглянути, якщо немає покращення контролю над захворюванням після 6 міс лікування.

Терапія пацієнтів з вовчаковим нефритом. У пацієнтів, які починають терапію белімумабом з приводу активного вовчакового нефриту, рекомендований такий режим дозування: 400 мг (дві ін’єкції по 200 мг) раз на тиждень для перших 4 доз, потім 200 мг раз на тиждень.

Пацієнтам, які продовжують терапію белімумабом з приводу активного вовчакового нефриту, рекомендована доза становить 200 мг на тиждень. Белімумаб слід застосовувати у поєднанні з кортикостероїдами та мікофенолатом або циклофосфамідом для індукції або мікофенолатом або азатіоприном для підтримуючої терапії. Слід проводити постійну оцінку стану хворого.

Спосіб введення

Попередньо заповнену ручку або попередньо заповнений шприц слід використовувати лише для п/ш ін’єкції. Рекомендовані місця ін’єкції — живіт чи стегно. При ін’єкції в ту ж саму ділянку пацієнтам слід рекомендувати використовувати різні місця ін’єкції для кожної ін’єкції; ін’єкції ніколи не слід робити в ділянці, де шкіра ніжна, забита, червона або тверда. При введенні дози 400 мг в те ж саме місце рекомендується робити 2 окремі ін’єкції по 200 мг на відстані не менше 5 см один від одного.

Особливі групи населення

Літні пацієнти. Дані про пацієнтів віком ≥65 років обмежені. Белімумаб слід застосовувати з обережністю у людей похилого віку. Корекція дози не потрібна.

Ниркова недостатність. Застосування белімумабу вивчалося у обмеженої кількості пацієнтів із СЧВ та нирковою недостатністю. На основі наявної інформації у пацієнтів з нирковою недостатністю корекція дози не потрібна. Однак рекомендується дотримуватися обережності у пацієнтів з тяжким ступенем ниркової недостатності через відсутність даних.

Печінкова недостатність. Спеціальних досліджень застосування белімумабу у пацієнтів з печінковою недостатністю не проводилося. Корекція дози таким пацієнтам навряд чи потрібна.

Дитяча популяція. Безпека та ефективність п/ш введення белімумабу у дітей та підлітків (у віці молодше 18 років) не встановлені. Данних немає.